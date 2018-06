Francia - Australia in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (12.00)

Google Plus

Australia: (4-2-3-1): Ryan; Risdon, Salinsbury, Jurman, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic, Nabbout; Juric. All. Van Marwijk

Francia: 4-3-1-2): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Mendy; Poga, Kante, Matuidi: Griezmann: Mbappe, Dembele. All. Deschamps

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Francia - Australia, match valido per la prima giornata del gruppo C dei Mondiali di Russia 2018. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 12.00 alla Kazan Arena (l'altra, Perù-Danimarca, si giocherà poco dopo alle ore 18).

L'arbitro di Francia-Australia sarà l'uruguaiano Andres Cunha.

La Francia, dopo il deludente Europeo casalingo, parte ancora una volta nel novero delle grandi favorite e con una delle selezioni migliori viste negli ultimi anni. Antoine Griezmann è una delle figure di spicco, con stelle nascenti come Mbappé e Lemar.

La Francia è schierata nel gruppo C e punterà alla vittoria del girone, l'obiettivo è partire forte fin dalla prima partita. Quest'oggi Deschamps punterà sul 4-3-3 a trazione anteriore con Griezmann, Mbappé e Dembelé.

https://twitter.com/FrenchTeam

L'Australia è ai Mondiali per la quarta volta consecutiva e negli ultimi anni ha alzato il suo livello complessivo. I Socceroos vogliono eguagliare il risultato record del 2006, quando uscirono agli ottavi per mano dell'Italia, che si sarebbe poi laureata Campione del mondo.

L'Australia ha già assaggiato l'atmosfera russa l'estate scorsa in Confederations Cup e quest'oggi Marwijk schiererà un 4-2-3-1, con Juric a fare da terminale offensivo.

https://twitter.com/Socceroos

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Deschamps: "Buonumore, entusiasmo e gioia di vivere non sono l'opposto di serietà e lavoro: i ragazzi sono preparati, dovremo mordere la partita come fosse una mela, fare sforzi individuali e collettivi perchè la Francia sia più competitiva possibile. Non e' un rischio avere una squadra così giovane, se i giovani sono qui è perchè hanno le qualità che servono".

Mathew Leckie, allenatore dell'Australia: "Sappiamo che i singoli giocatori francesi giocano nei migliori club del mondo . Sulla carta, sono migliori di noi e partono favoriti. Ma scenderemo in campo con una buona squadra piuttosto che con molti giocatori di livello e cercheremo di presentarci uniti, un blocco. Questa sarà la chiave della partita".

https://twitter.com/Socceroos

LE PROBABILI FORMAZIONI

Francia (4-3-1-2): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Mendy; Poga, Kante, Matuidi: Griezmann: Mbappe, Dembele. All. Deschamps



Australia (4-2-3-1): Ryan; Risdon, Salinsbury, Jurman, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic, Nabbout; Juric. All. Van Marwijk

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

La Francia è la squadra dal maggior valore monetario della manifestazione sommando il costo di ogni singolo giocatore.

Quindicesima apparizione ai Mondiali per la Francia.

L’Australia ha vinto solo due delle 13 partite disputate ai Mondiali.

L'ultimo confronto tra le due Nazionale è terminato con un netto 6-0 in favore della Francia con una doppietta di Olivier Giroud.

Il bilancio tra Francia e Australia in campo neutro è in perfetto equilibrio .