Argentina - Islanda in diretta, LIVE Mondiale Russia 2018 (15:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Argentina - Islanda​, match valido per la prima giornata del gruppo D dei Mondiali di Russia 2018. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 15.00 (l'altra partita, Croazia - Nigeria, si giocherà alle 21.00).

Di fronte due delle Nazionali più attese in questi Mondiali: da una parte l'Argentina, tra le favorite per la vittoria finale, dall'altra l'Islanda che è entrata nel cuore di tanti tifosi del mondo.

L'Argentina arriva ai Mondiali dopo un percorso di qualificazione abbastanza complicato, ma si presenta ai nastri di partenza come una delle favorite per la vittoria finale

Sampaoli punterà sul classico 4-2-3-1 con Aguero terminale offensivo e alle spalle il terzetto composto da Meza, Messi e Di Maria. In panchina gli Juventini Dybala e Higuain.

Negli ultimi anni l'Islanda ha compiuto dei passi da gigante e si presenta qui in Russia come prima classificata nel raggruppamento (dove era presente anche la Croazia ndr).

Agli scorsi Europei la squadra allenata da Hallgrimsson è stata capace di eliminare l’Inghilterra agli ottavi di finale, quindi guai a sottovalutarla.

Hallgrimsson cambia modulo e propone il 4-4-1-1, il punto di riferimento è Sigurdsson, centrocampista dell'Everton.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Heimir Hallgrímsson: "Vorrei risparmiarmi la domanda successiva: lavoro ancora come dentista, non smetterò mai di lavorare come dentista. L’Europeo non è stato un miracolo, siamo stati molto stabili negli ultimi quattro anni, giocando e vincendo partite importanti. Ci siamo meritati di essere qui".

Sampaoli: "Rappresentare la nazionale del proprio paese mi dà brividi particolari. Mi viene la pelle d’oca a pensare ai sogni della nostra nazione. Voglio vivere questa fantastica avventura con la giusta passione e con la serenità di prendere le decisioni giuste".

LE PROBABILI FORMAZIONI

Argentina (4-2-3-1): Caballero; Salvio, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Mascherano, Biglia; Meza, Messi, Di Maria; Aguero. All. Sampaoli.

Islanda (4-4-1-1): Halldorsson; Saevarsson, R. Sigurdsson, Arnason, Magnusson; Gudmundsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason; G. Sigurdsson; Finnbogason. All. Hallgrimsson.