Russia 2018, girone C, le probabili formazioni di Perù-Danimarca

La prima giornata del gruppo C dei Mondiali di Russia 2018 propone una sfida subito interessante e importante per gli equilibri del gruppo tra Perù e Danimarca. Con la Francia super favorita, l'incrocio tra sudamericani e danesi assomiglia giù molto a un dentro o fuori per i vari Guerrero, Eriksen. Chi perde rischia virtualmente di archiviare dopo appena 90 minuti le proprie possibilità di passaggio agli ottavi e un pareggio potrebbe servire poco a tutti.

Il Perù di Gareca fino all'ultimo momento non ha saputo se avrebbe avuto a disposizione il bomber e uomo simbolo Guerrero. Tutta colpa di una brutta storia di doping e positività per l'attaccante. Prima la squalifica, poi la richiesta da parte dei capitani delle altre squadre del girone di sospendere la decisione e in qualche modo Gareca può così contare su un'importante opzione offensiva. Lui e Farfan sono chiamati a dare qualità e a far arrivare quei gol in grado di far sognare tutto il Perù. Il sistema di gioco dovrebbe essere un 4-2-3-1 e sia l'ex PSV che Guerrero dovrebbero partire dal primo minuto, in una formazione offensiva che come spiegato da Gareca in conferenza stampa dovrà soprattutto fare attenzione alla grande fisicità della Danimarca, con il talento di Eriksen in particolare da tenere sotto controllo.

In casa danese è intorno alle qualità del centrocampista del Tottenham che ruotano molte delle possibilità della squadra. A livello complessivo di talento e organizzazione la Danimarca sembra avere nel complesso qualcosa in più rispetto al Perù, ma è impensabile pensare di sottovalutare qualunque avversario in una competizione come un Mondiale. Oltre a Eriksen ci sono altri volti noti in questa nazionale, come ad esempio il difensore centrale Kjaer, visto in Italia con le maglie di Palermo e Roma. Il sistema di gioco scelto da Hareide dovrebbe essere simile a quello del Perù, anche se non è da escludere una linea di attaccanti a tre con Eriksen a tutto campo per disegnare una sorta di 4-2-1-3. L'unica certezza è che il giocatore del Tottenham nell'ultimo periodo è stato avanzato in campo e messo più vicino alla porta per dare maggiore qualità alla manovra offensiva.

Probabili formazioni

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco; Tapia, Yotún; Flores, Cueva, Farfán; Guerrero. All. Gareca

DANIMARCA (4-2-1-3): Schmeichel; Stryger Larsen, Christensen, Kjær (C), Dalsgaard; Kvist, Delaney; Eriksen; Sisto, Jörgensen, Poulsen. All. Hareide