Russia 2018 - Messi tradisce l'Argentina: 1-1 con l'Islanda

Nel match valido per la prima giornata del Gruppo D l'Argentina stecca pareggiando 1-1 con l'Islanda. Le reti arrivano nella prima frazione di gioco con i sudamericani che passano in vantaggio con Aguero, dopo venti minuti, ma poco dopo arriva il pareggio degli scandinavi con Finnbogason. Nella ripresa l'Argentina ha la grande occasione per passare in vantaggio ma Messi si fa parare il rigore.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per l'Argentina con Meza, Messi e Di Maria a supporto di Aguero mentre l'Islanda risponde col 4-4-1-1 con Sigurdsson a supporto di Finnbogason nel reparto offensivo.

Buona partenza dell'Argentina che al 10' si fa vedere con Tagliafico che, sulla punizione calciata da Messi, devia di testa verso la porta ma la sfera esce di pochissimo. Su capovolgimento di fronte pericolosissima anche l'Islanda che approfitta di un suicidio difensivo dell'Argentina che spiana la strada a Bjarnason ma l'ex Pescara calcia fuori. Al 17' primo acuto di Messi con il numero 10 che esplode il mancino dal limite ma l'estremo islandese respinge con i pugni.

Passano soltanto centoventi secondi e la Seleccion passa in vantaggio con Aguero che raccoglie un tiro sbagliato di Rojo e col mancino spacca la porta, 1-0. Gli scandinavi non accusano il colpo e al 23' pareggiano subito Finnbogason che, al termine di un'azione confusionaria, insacca col piatto destro, 1-1. La compagine sudamericana non sfonda col possesso e nel finale di tempo sono gli scandinavi a sfiorare il vantaggio con Sigurdsson che lavora bene in area e calcia col piatto destro ma Caballero dice di no.

La ripresa si apre con un cambio per l'Argentina con Sampaoli che inserisce Banega per Biglia e al 63' la Seleccion ha la grande opportunità per passare in vantaggio perché Magnusson stende Meza in area di rigore. Marciniak assegna il penalty ma Messi se lo fa parare, aprendo poco il piattone. L'Argentina continua ad affidarsi al possesso ma non sfonda il muro scandinavo e al 75' Sampaoli si gioca la carta Pavon per Di Maria mentre Hallgrimsson getta nella mischia Skulason per Gunnarsson. Al minuto 81 Argentina ad un passo dal vantaggio con Messi che calcia a giro dal limite sfiorando il palo.

Nel finale Sampaoli inserisce anche Higuain e al 87' la Seleccion va ancora vicinissima al gol con un tiro-cross di Pavon ma l'estremo islandese salva i suoi. E' l'ultima emozione del match: a Mosca termina 1-1 tra Argentina e Islanda con Messi che fallisce un rigore e l'Albiceleste che stecca all'esordio.