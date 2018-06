Terminata Costa Rica - Serbia, LIVE Mondiali Russia 2018 (0-1): Festa slava nel segno di Kolarov

NOTE: Prima giornata del gruppo E della fase a gironi del Mondiale di Russia 2018: in campo alla Samara Arena va in scena Costa Rica-Serbia. Si comincia alle ore 14:00.

15.58 - Un recupero estenuante ha reso tutto più complicato per la Serbia, che però alla fine è riuscita a far valere le proprie qualità ed imporsi per 0-1 sulla Costa Rica. Un successo fondamentale nell'ottica del passaggio del turno, ottenuto grazie ad un gol splendido di Kolarov, dopo aver rischiato anche tanto nel primo tempo. Le Aquile Bianche hanno però migliorato il proprio approccio nella ripresa, aggredendo fino al momento del vantaggio: da lì in poi una difesa praticamente perfetta rispetto agli attacchi banali degli avversari, disinnescati senza problemi. Tre punti meritati, in un match che è stato comunque molto aperto, per gli slavi.

15.54 - È FINITA! Serbia batte Costa Rica per 0-1!

90' + 8' - Ammonito, dopo il controllo VAR, l'attaccante.

90' + 7' - Schiaffo abbastanza netto di Priojic, anche se non pesantissimo, ai danni di Acosta. Il tutto a palla lontana. On-field review per l'arbitro.

90' + 6' - Si va avanti ad oltranza, Gamboa batte velocemente una rimessa laterale. Priojic ha lasciato a terra un avversario sbracciando, ma sembra che sia più una scenata. Controllo VAR anche per questo, recupero lunghissimo.

90' + 5' - Siamo fermi da oltre un minuto, controllo VAR per quanto avvenuto con Matic prima. Tutto ok, si batte: il recupero verrà allungato. Dopo la mischia in area, Bolanos si è divorato un gol clamoroso, ma era nettamente in fuorigioco.

90' + 4' - Tutto è nato da un pallone non restituito dalla panchina legata alla CONCACAF, nervosismo latente ed ora una palla che Keylor Navas metterà in the box dal centrocampo.

90' + 3' - Milinkovic perde un altro pallone, Ruiz mette il traversone per la testa di Campbell, anticipato da Kolarov in corner. Cambio gioco pessimo di Kostic dopo quaranta metri buoni, addosso a Navas. Scintille fra Matic e la panchina avversaria.

90' + 2' - Punizione crossata nel mezzo e deviata in precedenza, prima del tiro da fuori di Calvo, telefonatissimo per Stojkovic.

90' + 1' - Milinkovic-Savic apre ancora per il sinistro di Kostic, che termina alto. Tutte le azioni degli slavi passano dai piedi del trequartista della Lazio...

90' - Fa il suo ingresso Prijovic. Prova buona nel lavoro sporco di Mitrovic, meno sottoporta.

89' - Inizia ora a lasciare il campo Mitrovic, intanto...

88' - Tante proteste e controllo VAR sul contatto di prima, ma non c'è nulla per l'arbitro.

87' - ...nell'occasione è scoperta la Sele, Milinkovic imbuca per Mitrovic che va giù in area. Gran recupero di Gonzalez, non c'è rigore.

86' - Errore di Milinkovic, rimediato da Milivojevic...

85' - Pallone di Ruiz per Bolanos, che non può mai raggiungere questo suggerimento così verticale.

84' - Continuano le operazioni costaricensi, anche se molto lentamente in palleggio. Tanta fatica, quando c'è da impostare.

83' - In questo modo, tutta la freschezza delle ali avversarie dovrebbe venir limitata. Bolanos inizia il giropalla dei suoi, smorzando una palla lunga.

82' - Milenkovic e Tosic si mangiano Campbell. Soluzione difensiva per Krstajic: dentro Rukavina al posto di Tadic, un terzino per un'ala.

81' - ...punizione battuta solo adesso, dopo parecchi secondi. Palleggia Savic sulla trequarti, che anche da fermo prova a dipingere calcio: il suo suggerimento per Tadic viene chiuso.

80' - Campbell, dopo un'iniziale buona giocata, viene fermato. Mitrovic invece è molto più abile nel lavoro spalle alla porta, raccattando qui una punizione...

79' - Altra giocata non proprio convincente di Kostic, che crossa male. Milinkovic-Savic intanto è sfinito, Krstajic ha ancora due cambi ma forse preferisce non privarsi del proprio campione.

78' - Borges apre ancora il gioco, verso Bolanos (ora a destra, molto libero di muoversi). Colindres tenta un cross sugli sviluppi, da sinistra, lungo.

77' - Altro pericolo disinnescato da Duarte di testa, che torna indietro da Navas. Ha provato a chiuderla la squadra in vantaggio, finora senza successo.

76' - KOSTIC SE LO DIVORA! Buca Navas sul cross teso di Tadic dal limite, da due passi Kostic però non riesce a direzionare il pallone col destro, sorpreso dal leggerissimo tocco del portiere avversario!

75' - Navas va lungo all'inizio dell'ultimo quarto d'ora più recupero. Palla persa da Campbell sul duello aereo, Kolarov va in verticale e trova Milinkovic: numero e tiro immediato del centrocampista, che spara alto. Un po' stanco ora il numero 20.

74' - Ha guadagnato un po' di metri Mitrovic, ma sulla rimessa laterale lunga verso l'area Milinkovic ha commesso un fallo.

73' - Nulla di fatto sul cross, è entrato anche Colindres al posto dell'ammonito Guzman. Ramirez ha messo tutti gli attaccanti che aveva a disposizione di fatto.

72' - Dopo un paio di respinte, Kostic prova ad andare via in fascia da solo ma se la trascina fuori. Mini-pericolo per Milenkovic, che inizialmente vede Campbell passargli avanti dopo un rimpallo ma in area riesce a rimontarlo, in corner.

71' - Campbell guadagna una buona punizione sulla sinistra con uno scatto, lui e Bolanos ora sono pronti al cross verso le torri.

70' - Anche Krstajic attua una sostituzione: dentro Filip Kostic al posto di un impalpabile Ljajic.

69' - Dopo il gol le Aquile Bianche hanno abbassato di molto il proprio baricentro. I continui cambi tattici di Ramirez non riescono per ora a scalfire il blocco avversario.

68' - Si è accentrato ora Bryan Ruiz, con l'ala ex Arsenal a destra e Bolanos a sinistra. Stojkovic controlla la prima iniziativa dell'ultimo entrato, che è inciampato sul pallone.

67' - Esce anche Urena, dentro al suo posto Joel Campbell.

66' - Ivanovic batte una laterale in posizione offensiva. Sull'appoggio, il terzino arriva al cross per Savic che incrocia però male.

64' - Tacco di Tadic alla ricerca dell'inserimento di Milivojevic: sulla strada del passaggio c'è però Guzman.

63' - Ha un buon piglio Bolanos, che qui lavora sul filo del fuorigioco e prova un altro traversone col destro, che non trova nessuno.

62' - Ora ovviamente il ritmo del match è cambiato in negativo, visto che la squadra più qualitativa è quella che si è abbassata.

61' - Borges cambia gioco, la sfera arriva al neo-entrato Bolanos che col cross prova a pescare Ruiz: blocca bene Stojkovic in uscita.

60' - E proprio ora lascia il campo Venegas, dentro al suo posto Bolanos. Cross respinto, poi Urena non riesce a gestire bene la seconda palla.

59' - Ivanovic ammonito per un tackle in fascia, netto il fallo su Venegas (tornato a sinistra).

58' - Hanno avuto un grande approccio alla ripresa, comunque, gli europei. Ljajic tenta un taglio esterno-interno, ma viene fermato.

57' - GOOOOOOOOOOOOOOL! KOLAROV! 0-1! Perfetta, dai 20-25 metri, l'esecuzione del terzino della Roma: sopra la barriera, palla poco sotto all'incrocio dei pali, splendido gol!

56' - Cavalca ancora Mitrovic, che ai 25 metri viene abbattuto da Guzman: punizione ed ammonizione sono sacrosante. Occhio, sul centro-destra batterà Kolarov...

55' - Mitrovic non riesce a staccare anche grazie al disturbo di Duarte. Tutto ok però per l'arbitro. Si riparte da Navas, sul rinvio Matic mette ordine e guadagna un fallo.

54' - Kolarov arriva all'altezza del vertice dell'area in fascia e da lì crossa: sul secondo palo c'è Savic, che viene anticipato in calcio d'angolo.

53' - Bello scambio fra Ivanovic e Tadic, ma il terzino viene anticipato prima del momento del cross.

52' - Corner sprecato dagli slavi. Brutto errore di Borges, è rimasto a terra Milinkovic-Savic però sul contropiede: calcio di punizione.

51' - Gran numero di Tadic in mezzo a due, ma in area trova una chiusura.

50' - NAVAS SALVA I SUOI! Assist strepitoso di Milinkovic-Savic che manda Mitrovic all'uno-contro-uno con Keylor Navas: il portiere del Real Madrid battezza l'angolo alla sua sinistra e lo chiude alla grande, in corner!

49' - Gran scambio fra Kolarov e Milinkovic-Savic sulla trequarti, ma poi il giocatore della Lazio viene fermato.

48' - Fallo laterale per Guzman, che lascia la battuta a Calvo.

47' - Lancio lungo qui in bocca a Navas, riparte la manovra della controparte. Fallo di Milinkovic nel pressing.

46' - Ramirez ha invertito gli esterni: stavolta c'è Ruiz a sinistra, con Venegas a destra.

15.02 - Nessun cambio, si riparte! Primo pallone mosso dalla Costa Rica.

15.01 - Squadre nuovamente in campo, fra poco si riparte.

14.52 - Le difese prevalgono sui princìpi offensivi di entrambe le squadre in questo buon primo tempo fra Costa Rica e Serbia. I serbi hanno provato ad imporre il proprio gioco intenso e di qualità ai danni degli avversari, bravi però a gestire praticamente tutte le iniziative senza concedere grosse occasioni. I costaricensi hanno poi potuto anche respirare e, nel conteggio, si sono sicuramente procurati le occasioni migliori, che con un po' più di qualità avrebbero potuto permettere di chiudere in vantaggio. Vedremo: la sensazione è che ci sia una bella differenza a livello tecnico in favore di una squadra, ma anche che l'impronta di Ramirez possa fare la differenza.

14.47 - Erano solo due i minuti di recupero, termina quindi ora il primo tempo. Parziale di 0-0.

45' + 2' - Brutto errore di Milenkovic, Urena scatta in profondità ma Tosic in area se lo mangia, prima di guadagnare una punizione sul pressing eccessivo di Venegas.

45' + 1' - Quattro minuti di recupero.

45' - Fallo in favore di un ennesimo cambio di lato, verso il solito Ivanovic.

44' - Si continua col solito copione: Ivanovic gestisce un pallone in fascia e torna verso il centro. Scivolamenti del pressing perfetti della controparte.

43' - Tacco di Matic che manda al bar due avversari. L'azione prosegue e si ferma sul fuorigioco di Milinkovic-Savic, il quale aveva provato a segnare in rovesciata...

42' - Calvo! Squillo dell'esterno sinistro, che viene dentro al campo ed è servito coi tempi giusti al limite dell'area: in posizione da ala, tenta un tiro di destro sul primo palo che si spegne rasoterra e non di moltissimo sul fondo.

41' - Ruiz torna indietro sul possesso dei suoi. Non particolarmente attivo finora il centrocampista dello Sporting Lisbona.

40' - Corner per la Sele. Nulla di fatto.

39' - Urena riceve dal limite ed ha la possibilità di calciare dopo un rinvio sbagliato da Tosic, forse ancor intontito dal colpo subito prima, ma la sua girata alta termina alta.

38' - Venegas anticipato sulla sinistra, comunque il fallo laterale è in suo favore.

37' - I replay esaltano la durezza del duello aereo fra Acosta e Tosic, con quest'ultimo che è caduto di schiena in maniera decisamente dolorosa. Si torna solo ora a giocare, con entrambi i centrali a posto e Gonzalez che restituisce la sfera agli avversari.

36' - Cross tagliato, Navas col pugno libera l'area. Sulla palla vagante si scontrano Tosic e Acosta, contatto molto duro e gioco fermato immediatamente per consentire le cure mediche nei loro confronti.

35' - Ennesimo fischio in favore di Tadic, qui trattenuto da Venegas vicino alla bandierina. Aspettiamo il solito pallone dentro...

34' - Milinkovic lotta in fascia in mezzo a due e riesce ad ottenere, da terra, un fallo con le mani.

33' - Venegas ha qualche problema, ha preso tanti colpi in questa prima fase della gara. Sembra comunque in grado di proseguire.

32' - Il pressing organizzatissimo delle Aquile Bianche mette in difficoltà i centrali avversari, che comunque raccattano un rinvio.

31' - Tadic perde il possesso e preferisce stendere Venegas anzichè concedere il contropiede.

30' - Si prosegue su questa fase, stanno aspettando gli ispanici.

29' - Ancora scambio fra Milenkovic e Tosic, ripetuto più volte.

28' - Ed ancora, possesso gestito con autorità da Milivojevic. A centrocampo sta muovendosi alla grande il mediano del Crystal Palace.

27' - CHE CHANCE PER SERGEJ! Milinkovic-Savic viene lanciato in porta da una palla sublime di Kolarov: controllo in area perfetto e sinistro ad incrociare, rasoterra verso il palo lontano, bloccato da Navas! Troppo debole l'esecuzione, ma era a tu-per-tu col portiere il gioiellino della Lazio...

26' - Ecco la palla verticale: Milivojevic per Tadic per Mitrovic, che in area prova a girarsi ma trova ancora l'opposizione avversaria.

25' - Ancora palleggio fra i mediani ed i centrali slavi, che ora alternano folate di grande intensità a momenti in cui si rifiata palla al piede.

24' - Ha cercato una nuova iniziativa Tadic, ma dopo un rimpallo il cross non è stato all'altezza.

23' - Matic va da Milenkovic in orizzontale. Fase un po' più lenta rispetto allo scoppiettante avvio.

22' - Ammonito Calvo, che nell'occasione era salito a dare supporto a Venegas, a sua volta fermato nell'uno contro uno: il laterale ha steso in scivolata Tadic, per cui ora sono necessarie le cure mediche.

21' - Ecco un possesso ragionato di Acosta, che finalmente può guidare la sua linea poco più avanti. Ma Milivojevic recupera immediatamente.

20' - Dall'altro lato, rispetto alla gestione un po' disordinata degli avversari, i Ticos fanno comunque fatica ad uscire dal proprio blocco e respirare. La verticalità dei contropiedi comunque obbliga ad assumersi dei rischi costantemente, perlomeno sullo 0-0.

19' - ...ecco la sciabolata: la palla è alla ricerca di una torre sul secondo palo, che viene fuori sporca e poi viene controllata da Navas.

18' - Punizione sulla trequarti, Tadic andrà alla battuta nel mezzo. Si perde un po' di tempo...

17' - Palla lunga regalata a Navas. Nonostante stia mostrando una certa superiorità tecnica, la squadra europea pare avere le idee meno chiare rispetto alla controparte in fase di possesso.

16' - Mitrovic viene nuovamente fermato in area sul più bello e qui mostra segni di nervosismo.

15' - Altro numero di Milinkovic-Savic, che poi allarga; l'ennesimo tentativo di cross trova l'ennesima respinta, comunque.

14' - Imposta dal basso Matic, ma il passaggio orizzontale è un regalo agli avversari: costretto agli straordinari Tosic sul filtrante di Ruiz, che per poco non mandava in porta Urena...

13' - Palla illuminante di Milinkovic-Savic dalla destra, Mitrovic arriva sulla lunetta ed ignora l'inserimento di Tadic, tentando di calciare col destro: palla frenata da una deviazione, ancora un intervento agevole per Navas.

12' - CHE OCCASIONE PER GONZALEZ! Tutto solo sul secondo palo da distanza ravvicinata, il centrale del Bologna spara largo di testa!

11' - Venegas punta Ivanovic, guadagna dei metri, ma poi viene fermato in rimessa laterale. Dopo qualche batti e ribatti, ancora l'ex Chelsea concede un calcio d'angolo.

10' - Ancora una palla lunga tentata da Tosic, facile per Navas in uscita.

9' - Cerca un'imbucata dalla corsia Venegas, ma l'inserimento di Urena non è sufficiente per raggiungere questo passaggio brillante nell'intenzione. Potrà rinviare Stojkovic.

8' - Di mestiere, sul rilancio Ivanovic ottiene un fallo laterale sul tocco di Venegas (ora a sinistra, con Ruiz a destra).

7' - Ecco appunto: palla verticale di Gamboa ed Urena prova a tagliare in mezzo a Tosic e Milenkovic, ma viene fermato proprio da quest'ultimo. In uscita blocca Stojkovic. L'azione si sviluppa un po' a fatica e dai 30 metri Kolarov tenta un diagonale rasoterra, palla sul fondo.

6' - Milenkovic duella con Urena al limite, fermandolo in fallo laterale. Sarà un duello ricorrente nel match, quello fra la punta costaricense ed i due centrali avversari...

5' - Palla sul secondo palo di Ljajic, troppo lunga. Kolarov travolge Gamboa rincorrendo il pallone, punizione.

4' - Siamo gia dall'altro lato, dove un cambio di gioco pesca Ivanovic: il passaggio è per Tadic, che viene fermato da due avversari in calcio d'angolo.

3' - Dopo un'iniziale respinta, sul contro-traversone è svettato Gonzalez al centro dell'area, trovando il bloccaggio di Stojkovic. Che avvio!

2' - Il cross da fermo di Tadic trova proprio Mitrovic, ma una deviazione rende la traiettoria facile per Navas. URENA FERMATO DA STOJKOVIC! Lanciato sul centro-destra dell'area sul contropiede, l'attaccante tenta di superare il portiere avversario con uno scavino ma viene fermato, corner!

1' - Ivanovic tenta un cross dalla trequarti, Mitrovic in area non controlla ma guadagna un corner.

14.00 - Tutto pronto, si parte! Primo pallone mosso dalla Serbia.

13.40 - Tra l'altro sarà una giornata speciale proprio per Ivanovic, che oggi diventa il giocatore più presente di sempre con la Nazionale serba, superando un certo Dejan Stankovic e toccando quota 104 presenze.

13.30 - Qualche cambio per Ramirez rispetto alle atteso, con uno schieramento nel complesso ancor più conservativo. Milenkovic per Rukavina la scelta di Krstajic, e c'è da capire se sarà il giocatore della Fiorentina o Ivanovic a fare il terzino destro.

13.20 - La risposta della Serbia (4-2-3-1): Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Milivojevic, Matic; Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; Mitrovic. All. Krstajic

13.10 - La formazione ufficiale della Costa Rica (5-4-1): Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo; Venegas, Borges, Guzman, Ruiz; Urena. All. Ramirez

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Costa Rica-Serbia, match valido per la prima giornata del gruppo E dei Mondiali di Russia 2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 14:00, verrà fischiato dall'arbitro senegalese Malang Diedhiou.

QUI COSTA RICA

Dopo essersi rivelata come sorpresa quattro anni fa in Brasile, piazzandosi prima in un girone con Uruguay, Inghilterra ed Italia, quest'anno la Sele è chiamata a riconfermarsi. L'impresa però appare molto più difficile in questo caso e molto passerà proprio dalla gara odierna.

Prima di tutto, non essere più una sorpresa metterà tutte le avversarie in guardia; inoltre i valori espressi sulla carta sembrano un po' calati rispetto alla brillantezza con cui si sono mostrati in precedenza. L'arma principale resta la grande solidità difensiva e mentale di tutta la squadra, mostrata anche dalla formazione scelta...

Oscar Ramirez dovrebbe infatti optare per un 5-4-1 copertissimo. Davanti alla stella Navas, i terzini sarebbero Gamboa ed Oviedo con nel mezzo Acosta, Gonzalez e Duarte. Ruiz e Campbell (o Bolanos) gli esterni alti, con Borges e Guzman in vantaggio su tutti in mediana. La punta è Urena.

QUI SERBIA

Parte con i piedi saldamente per terra ma anche la consapevolezza delle proprie possibilità la selezione slava, come al solito una delle più criptiche da valutare. Restano diversi i giocatori dal grande talento ma molto discontinui che possono in qualsiasi momento accendere la luce. E molti li conosciamo bene, visto che giocano in Serie A.

Il cambio recente di CT, con l'arrivo di Krstajic, rende inoltre molto difficile identificare quale sia la vera identità di gioco di una squadra. In generale la sensazione è che comunque si parta da una buona solidità per sfruttare dalla trequarti in su tutti i colpi e le giocate in transizione di attaccanti potenzialmente davvero grandi.

Dietro alla torre Mitrovic, nel 4-2-3-1 le scelte di Mladen Krstajic dovrebbero essere Tadic, Milinkovic-Savic e Ljajic. Al centro tutta la sostanza di due giocatori titolari in Premier League, Milivojevic e Matic. Rukavina e Kolarov terzini di qualità, con Ivanovic e Tosic difensori centrali. Il portiere titolare è Stojkovic.

CURIOSITÀ

Da notare che le Aquile Bianche abbiano sempre superato, nei Mondiali, le opposizioni da Nazionali appartenenti alla CONCACAF. Chissà che la tradizione non si ripeta anche oggi: i due tecnici in conferenza stampa non si sono sbilanciati più di tanto. Pretattica? Lo vedremo solo fra qualche ora...