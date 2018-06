Russia 2018 - La Serbia in cerca di riscatto contro la pericolosa Costa Rica

Sarà Costa Rica - Serbia la gara che aprirà i giochi nel Gruppo E. Non sarà una partita scontata, e questo lo sanno anche le migliaia di tifosi che questo pomeriggio siederanno sui seggiolini della Samara Arena, pronti a gustarsi un match sicuramente emozionante.

Una Costa Rica affamata

Noi italiani la Costa Rica la ricordiamo - purtroppo - per il goal di Ruiz ai gironi del Mondiale Brasile 2014, il quale mise a segno una rete che fece iniziare la caduta verso l'eliminazione dal torneo. La squadra di Ramirez però è anche altro: un gruppo compatto e solido capace di mettere in difficoltà in tanti.

Non c'è solo Keylor Navas, famoso portiere del Real Madrid. Ovviamente l'ex Levante è il nome che all'interno della rosa, fa più scalpore essendo il primo costaricano a vincere due volte consecutive la Champions League. Navas inoltre è un punto fermo per i compagni i quali vedono in lui un vero e proprio leader. Un altro nome interessante però è Ruiz, attaccante citato prima che sarà il capitano di questa Nazionale. Nonostante numerosi acciacchi accusati durante il corso della stagione con il suo Sporting, è riuscito ad esserci per questa Russia 2018. Interessante anche l'esterno sinistro del Sunderland, Oviedo, reduce da una buona stagione con gli inglesi, in Championship.

Ramirez potrebbe optare per un 5-1-3-1 con Navas ovviamente fra i pali, seguito dal quintetto di difensori Gamboa, Acosta, Duarte, Gonzalez, Bolanos. Davanti alla difesa agirà Borges, talento di questa squadra, seguito davanti da Oviedo, Guzman, Ruiz alle spalle di Urena.

Probabile formazione:

(5-1-3-1) - Navas; Gamboa, Acosta, Duarte, Gonzalez, Bolanos; Borges; Oviedo, Guzman, Ruiz; Urena.

La Serbia in cerca di riscatto

La Serbia è forse una delle Nazionali di Russia 2018 più interessanti. La presenza di Milinkovic Savic nel centrocampo serbo forse è il fattore che più incuriosirà gli amanti del calcio. La rosa della squadra allenata da Krstajic fa ben sperare con all'interno nomi della caratura di Adem Ljajic e Nemanja Matic.

Sarà un duello inedito quello tra Costa Rica e Serbia, con i serbi che sono alla loro seconda partecipazione - da nazione indipendente - in un Mondiale. Nel 2010 uscirono ai gironi. Ecco perchè la Serbia vuole riscattarsi, il valore tecnico della propria squadra è ottimo e l'ottimismo non manca. Ora serve necessariamente partire col piede giusto.

Davanti a Stojkovic, in difesa ci saranno Milenkovic e Tosic mentre le fasce saranno quasi sicuramente occupate da Ivanovic e Kolarov, in un un 4-3-3 che vede a centrocampo Milinkovic, Matic e Tadic. In attacco spazio a Ljajic insieme a Mitrovic e Kostic.

La probabile formazione:

(4-3-3) - Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Milinkovic, Tadic, Matic; Ljajic, Mitrovic, Kostic.

serbia twitter

La gara si giocherà questo primo pomeriggio alle 14.00, alla Samara Arena di Samara.