Russia 2018 - Il Brasile pronto a esordire

Dopo Costa Rica - Serbia sarà l'ora di Brasile - Svizzera, in una partita che vedrà finalmente esordire i principali favoriti per questa Coppa del Mondo 2018. Il Brasile infatti non vorrà rimanere a bocca asciutta come 4 anni fa e oggi la Nazionale allenata da Tite vorrà iniziare il proprio cammino di Russia 2018 con il piede giusto.

Un Brasile storico

La qualità ai brasiliani non manca - e di certo non è mai mancata - ma negli ultimi anni non c'è stato quel qualcosa che ha permesso ai verdeoro di proseguire fino in fondo nel proprio cammino della Coppa del Mondo. Dopo le vittorie di Italia, Spagna e Germania (quest'ultima nel proprio Paese) in edizioni in cui i brasiliani non hanno brillato, per la Nazionale di Tite è giunta l'ora di centrare l'obbiettivo del sesto Mondiale.

Sarà un palcoscenico interessante anche per Neymar, stella del Psg che vuole cercare di cambiare le regole nella corsa al Pallone d'Oro, bloccando l'egemonia incontrastata del duo Messi-Ronaldo. Gli occhi inoltre saranno puntati anche su Alisson, portiere della Roma che dopo la splendida annata in giallorosso ha su di sé lo sguardo di numerosi club europei. La Nazionale è sì molto giovane, ma non inesperta, con gente del calibro di Paulinho, Marcelo, Miranda e Thiago Silva, che svolgono la funzione di senatori di questa squadra.

La gara non sarà scontata, questo è certo, ma al Brasile non servirà neanche un'impresa per sconfiggere la Svizzera. Nel 4-3-3 Tite manderà in campo Alisson seguito da Danilo sulla fascia destra, Thiago Silva e Miranda centrali di difesa e Marcelo a sinistra. A centrocampo ci saranno Casemiro, Paulinho e Coutinho dietro all'esplosivo tridente offensivo composto da Willian, Neymar e Gabriel Jesus.

Probabile formazione:

(4-3-3) - Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar.

La Svizzera in cerca dell'impresa

La qualificazione ottenuta ai playoff contro l'Irlanda del Nord ha messo ottimismo ai giocatori della Svizzera che anche quest'anno sono riusciti ad accedere al Mondiale. Il Girone tuttavia non è dei più semplici: la presenza di Brasile, Serbia e Costa Rica non è di certo rassicurante, e per questo motivo Shaqiri&Co dovranno dare il meglio per tentare un'enorme impresa.

La rosa fa ben sperare, con ottimi prospetti affiancati a giocatori ricchi di esperienza. La Nazionale di Petkovic metterà in campo la propria organizzazione tattica affiancata alla individualità di un buon livello per cercare di ottenere i migliori risultati possibili in un Gruppo non proprio facile. La formazione dovrebbe essere un 4-2-3-1, con in porta Sommer seguito in difesa da Lichtsteiner, Schar, Akanji e Rodriguez. A centrocampo ancora vecchie conoscenze del campionato italiano con Dzemaili che agirà insieme a Shaqiri e Zuber. Dietro di loro ci saranno Xhaka e Zacaria. In attacco unica punta Seferovic.

Probabile formazione:

(4-2-3-1) - Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Zakaria; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.

La gara si giocherà alla Rostov Arena alle 20.00 ora italiana. Dirigerà il match il messicano Cesar Ramos.