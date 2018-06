Russia 2018 - Kolarov regala la vittoria alla Serbia!

Un divino Kolarov e un sempre presente Milinkovic-Savic regalano una vittoria sofferta alla Serbia, bloccata a lungo dalla Costa Rica e dalla scarsa vena di Mitrovic.

Le scelte della Serbia

Per questo difficile match Krstajic opta per un 4-2-3-1 simile a quello annunciato stamattina, con Kolarov e Ivanovic sulle fasce ad accompagnare Milenkovic e Tosic in difesa. A centrocampo spazio a Milivojevic del Crystal Palace, seguito da Matic e Milinkovic Savic. In corsia, Ljajic viene schierato insieme a Tadic, dietro a Mitrovic unica punta.

Le scelte della Costa Rica

Ramirez si affida a un solido 5-4-1 con Gamboa schierato insieme a Gonzalez, Acosta, Duarte e Calvo. A centrocampo spazio al duo Borges - Guzman che affiancheranno Ruiz e Venegas, posti sulle fasce. Unica punta Urena.

PRIMO TEMPO - La Serbia parte subito forte, ottenendo un corner mal sfruttato tuttavia dalla squadra di Krstajic. La Costa Rica reagisce pochi minuti dopo con Urena che impegna la difesa avversaria. I ritmi si fanno parecchio alti e le due squadre non concedono granché. La Nazionale est europea soffre sulla catena di destra in cui Ivanovic troppe volte è costretto a fare gli straordinari. Proprio da lì partono le azioni più pericolose e la Costa Rica va vicinissima al goal del vantaggio con Gonzalez che per un soffio non riesce a indirizzare con precisione il pallone con un colpo di testa. Con il passare dei minuti l'intensità cala e la Serbia ha tempo di ragionare. Ci prova anche MIlinkovic Savic, padrone quest'oggi del centrocampo, che si inserisce ma non riesce a calciare con potenza. E' una partita senza esclusione di colpi e verso la fine del primo tempo Calvo si fa minaccioso con un bel destro dopo degli scambi veloci, ma la Serbia non ci sta e risponde ancora una volta con Milinkovic Savic il quale riceve un pallone dal centro del campo e tenta la rovesciata trovando però un ottimo Keylor Navas - fischiato un fuorigioco dubbio nell'occasione.

SECONDO TEMPO - Inizia la seconda frazione di gara e la Serbia va vicinissima al goal dell'1-0. La palla goal è sui piedi di Mitrovic che si mangia la rete del vantaggio tirando sopra Keylor Navas dopo un ottimo passaggio smarcante di Milinkovic Savic. La squadra di Krstajic ha in mano il pallino del gioco e continua a insidiarsi tra la retroguardia avversaria. Il goal è nell'aria e arriva con Kolarov che attraverso una punizione perfetta punisce il portiere del Real Madrid e regala alla propria Nazionale il vantaggio. La Costa Rica prova a controbattere alle avanzate avversarie e il ct Ramirez decide di inserire più attaccanti possibili. La Serbia dunque pensa a difendersi, con gli avversari che più volte si affacciano senza tuttavia creare pericoli veri e propri per Stojkovic. Anche Krstajic decide di cambiare alcune cose rinfrescando la squadra e inserendo Kostic. Le Aquile Bianche tornano all'attacco e vanno vicine al goal del 2-0, Kostic si vede intercettare da Navas un traversone perfetto. Verso la fine del secondo tempo è Mitrovic a divorarsi ancora una volta un goal già fatto, davanti a Navas, dopo un'intuizione - l'ennesima - di un incontenibile Milinkovic. Il direttore di gara da 5 minuti di recupero, ma la Costa Rica non riesce a recuperare lo svantaggio.

Vince così la Serbia che va a 3 punti in testa alla classifica, in attesa del debutto del Brasile, stasera alle 20.00.