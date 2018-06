Tunisia-Inghilterra in diretta, Mondiali Russia 2018 LIVE (20.00)

Buonasera a tutti e benvenuti ad un altro appuntamento con il grande calcio di VAVEL Italia! A tutto gas nel mondiale di Russia 2018, io sono Stefano Fontana e vi accompagnerò dentro Tunisia-Inghilterra, gara valida per la prima giornata del girone G, che le due squadre dividono con Belgio e Panama. Si gioca nell'avveniristica Volgograd Arena dell'omonima città, situata nella parte sud del paese, con il fischietto affidato al colombiano Wilmar Roldan Perez.

Volgograd Arena | Fonte immagine: Sphera Sports Twitter

Il cammino di qualificazione

Percorso senza sconfitte quello della Tunisia nella qualificazione al Mondiale di Russia 2018: dopo il doppio 2-1 inflitto alla Mauritania nel primo turno di qualificazione, le Aquile di Cartagine, questo il loro soprannome, sono riuscite ad ottenere il primo posto, l'unico utile per volare in Russia, nel "gironcino" della seconda fase, con Guinea, Libia e Repubblica Democratica del Congo, vera e propria avversaria fino all'ultima giornata, chiusa con un solo punto di distacco.

Cammino relativamente morbido anche per l'Inghilterra, che ha dominato il girone F della sezione europea delle qualificazioni. Un primo posto ottenuto con 8 vittorie e 2 pareggi su 10 partite totali, tenendo testa alla Slovacchia, seconda, oltre a Scozia, Slovenia, Lituania e Malta. 26 punti sono stati più che sufficienti per i ragazzi di Southgate per strappare il biglietto verso la Russia.

Fonte Immagine: England Twitter

La rosa e le probabili formazioni

4-3-3 previsto invece per il CT nordafricano Nabil Maaloul, che dovrebbe mandare in campo la miglior formazione possibile: Hassen tra i pali, Syam Ben Youssef e Bronn formeranno la coppia di centrali con Meriah e Maaloul sulle fasce. In mezzo, Badri sarà il filtro con Skhiri e Sassi da mezzali, con il tridente formato da Fakhreddine Ben Youssef, Wahbi Khazri e Naim Sliti.

Tunisia (4-3-3): Hassen; Meriah, S.Ben Youssef, Bronn, Maaloul; Skhiri, Badri, Sassi; F.Ben Youssef, Khazri, Sliti. All. Maaloul

Gioventù e talento al servizio di Gareth Southgate, che vede i suoi 23 guidati dal duo del Tottenham Dele Alli-Harry Kane. A meno di cataclismi dell'ultimo secondo, saranno loro il fulcro della formazione d'esordio dei Tre Leoni, che dovrebbero schierarsi in campo con una sorta di 5-2-3: accanto alla punta centrale ci saranno Rashford e Sterling, con Henderson ad affiancare Dele in mediana. I tornanti saranno Ashley Young, reduce dall'ottima annata con il Manchester United, e Kyle Walker, mentre Stones, Maguire e Trippier dovrebbero formare la cerniera difensiva davanti a Jordan Pickford. Comunque, la panchina può fornire diverse alternative: da Cahill a Vardy, passando per Rose, Dier, Lingard e Welbeck.

Inghilterra (3-4-3): Pickford; Stones, Maguire, Trippier; Walker, Henderson, Alli, Young; Sterling, Kane, Rashford. All. Southgate

Southgate ed Harry Kane | Fonte immagine: England Twitter

Curiosità

Per la Tunisia si tratta della quinta partecipazione al mondiale, con le altre quattro (1978, 1998, 2002, 2006) tutte conclusesi nella fase a gironi. Quindicesima partecipazione invece per la nazionale dei Tre Leoni, che, nonostante possa fregiarsi del titolo di patria del football, ha raggiunto le ultime fasi del torneo solo due volte: nel 1966, nel mondiale di casa, arrivò la vittoria finale, mentre ad Italia 90 i britannici chiusero al quarto posto. In tutte le altre occasioni, lo stop decisivo arrivò prima delle semifinali.

Anche a Francia 1998 la gara d'esordio fu Tunisia-Inghilterra, con le Aquile di Cartagine che tornavano nella massima competizione internazionale dopo 20 anni. In quell'occasione, con un ventottenne Southgate a fare il suo esordio in una Coppa Del Mondo, i britannici ebbero la meglio per 2-0 grazie alle reti di Shearer e Scholes rispettivamente alla fine del primo e del secondo tempo in quello che rimane l'unico confronto ad oggi tra le due nazionali.