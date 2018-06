La Polonia prepara l'esordio, aggrappata a bomber Lewandowski

Google Plus

Sarà l'ultima Nazionale a debuttare, insieme al Senegal, nella partita che chiuderà il primo turno della fase a girone del Mondiale russo. La Polonia prepara l'esordio contro la selezione africana, in un raggruppamento che comprende anche la Colombia ed il Giappone. Sulla carta, proprio i polacchi ed i sudamericani dovrebbero giocarsi la leadership del girone ed accedere agli ottavi di finale.

Nel ritiro di Sochi, quartier generale per l'occasione della comitiva polacca, gli uomini del commissario tecnico Adam Nawalka stanno preparando l'esordio mondiale, in calendario martedì alle ore 17.00 all'Otkrytiye Arena di Mosca. La Polonia ha vinto solo una delle sue sette partite inaugurali ai Mondiali - 3 pareggi e 3 sconfitte la restante parte dello score - il 3-2 del 1974 contro l’Argentina. Dunque avrà tutta l'intenzione di invertire questo trend negativo ed iniziare l'avventura nel migliore dei modi in un Mondiale che fino ad ora ha visto deludere e molto le Nazionali più attese, quelle sulla carta favorite.

Fonte: Nazionale Polonia official Twitter

Lo schieramento tattico dei polacchi non dovrebbe discostarsi dal 4-4-2 che ha portato la selezione al Mondiale. Un modulo che permetterà al 'napoletano' Arkadiusz Milik di trovare spazio nell'undici titolare al fianco di Robert Lewandowski, quest'ultimo mattatore delle qualificazioni con 16 gol. Da ciò che emerge dal ritiro, il cittì starebbe pensando a Bereszynski terzino sinistro con Piszczek lungo la porzione di campo opposta. Squadra molto solida quella polacca, che però deve fare i conti con il problema fisico alla spalla di Glik. Se il capitano dovesse farcela a recuperare - le sensazioni sono più che positive, al 99% sarà al suo posto in difesa - affiancherà Pazdan. A centrocampo spazio alla forza fisica di Krychowiak, alla qualità di Zielinski e agli inserimenti di Blaszczykowski.

Adam Nawalka è al suo secondo grande torneo sulla panchina polacca dopo Euro 2016, quando portò la squadra ai quarti, chiudendo imbattuto. Nel pomeriggio è prevista la conferenza stampa pre-gara del commissario tecnico.