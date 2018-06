Belgio-Panama in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (17:00)

Buona parte dello stadio canta ora l'inno del Panama: grandissima emozione e qualche lacrima da parte dei calciatori presenti in campo.

E' il momento degli inni nazionali: ora tocca a quello del Belgio, sceso in campo con la consueta casacca rosso fuoco.

Panama (4-1-4-1): Penedo; Murillo, Torres, Escobar, Davis; Gomez; Barcenas, Cooper, Godoy, Rodriguez; Perez.

Nel Panama ci sono invece due cambi rispetto alla vigilia: Baloy ed Ovalle vengono infatti sostituiti nell'undici titolare da Escobar e Davis. I centroamericani dovrebbero schierarsi con un 4-1-4-1.

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, R. Lukaku, E. Hazard.

Una sola sorpresa nel Belgio, con Martinez che preferisce Boyata al posto di Kompany. Per il resto tutto confermato.

Sono state diramate le formazioni ufficiali della partita.

Appassionati lettori di Vavel Italia, Antonio Abate vi dà il benvenuto invitandovi a seguire assieme Belgio-Panama, match valido per il girone G dei Mondiali di Russia 2018. Forti di un pool di calciatori devastanti e giunti al loro culmine professionale, i fiamminghi proveranno a battere la Cenerentola Panama, alla prima esperienza Mondiale dopo l'ottimo girone di qualificazione.

Secondo le ultime di formazione, il Belgio dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1, diventato marchio di fabbrica del CT Martinez. Davanti a Courtois, il terzetto difensivo dovrebbe essere formato da Vertonghen, Alderweireld e Kompany, affiancati dai laterali Meunier e Carrasco. In fase difensiva, Meunier dovrebbe arretrare, con Kompany pronto ad allargarsi a destra. A centrocampo spazio a De Bruyne e Witsel, mentre dovrebbero essere Hazard e Mertens i fantasisti a sostegno di Romelu Lukaku.

Source photo: twitter Meunier

Un offensivo 4-2-3-1 invece per il Panama, che si affiderà a Perez in avanti. Penedo in porta, protetto dai centrali Baloy e Torres e dagli esterni Murillo ed Ovalle. In mediana, il CT Dario Gomez dovrebbe lanciare Gomez e Godooy, incaricati di sostenere il tris di trequartisti: Cooper-Rodriguez-Barcenas.

QUI BELGIO

Il Belgio arriva a questo Mondiale con la forza della big. Non è un'assurdità, infatti, puntare quantomeno alle Semifinali, risultato che darebbe giusto premio ad una generazione di talenti ancora manchevoli delle conferme internazionali. Anche senza Nainggolan, l'esordiente Martinez vorrà eguagliare le semifinali dei Mondiali del 1986, massimo risultato della nazionale fiamminga. Il Belgio arriva alla tredicesima partecipazione Mondiale, risultato davvero importante se si considera la storia di questo piccolo Paese.

Source photo: twitter Belgian Red Devils

QUI PANAMA

Inutile parlare invee delle emozioni che sicuramente vivranno i calciatori del Panama, al primo Mondiale della sua storia. Dopo un ottimo cammino nel girone di qualificazione CONCACAF, il Panama ha battuto gli USA, andando a conquistare un pass in Russia 2018. Arcigni in difesa, i ragazzi di Gomez non hanno un attacco importante, si prevede dunque un atteggiamento abbastanza contropiedistico.