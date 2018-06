Russia 2018 - Granqvist stende la Corea del Sud: la Svezia vince 1-0

Nel match valido per la prima giornata del Gruppo F la Svezia batte 1-0 la Corea del Sud e aggancia il Messico in testa alla classifica. Successo meritato per la compagine scandinava che nella seconda frazione di gioco realizza la rete decisiva grazie al rigore di Granqvist, concesso dal VAR. Vittoria di fondamentale importanza per la compagine svedese che, in attesa della Germania, si porta in testa alla classifica insieme al Messico, prossimo avversario della Corea del Sud.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-1-1 per la Svezia con Berg a supporto di Toivonen mentre la Corea del Sud risponde col 4-3-3 ed il tridente offensivo composto da Son, Wook Kim e Hwang.

Buona partenza della Corea del Sud ma, col passare dei minuti, la Svezia prende campo e al 21' sfiora il vantaggio con Berg che calcia col destro da pochi passi ma Yo salva i suoi una parata pazzesca. Sugli sviluppi del corner Jannsson gira di testa ma la sua conclusione termina di poco a lato. Poco dopo altra chance per gli scandinavi sempre con Berg che, sugli sviluppi di un corner, calcia a botta sicura ma un difensore della Corea salva in maniera provvidenziale. Nel finale di tempo altra chance per la Svezia con Claesson che, sugli sviluppi di un cross di Lustig, salta più in alto di tutti ma il suo colpo di testa termine alto di nulla.

La ripresa si apre con la Svezia vicina al vantaggio con Forsberg che, servito da Claesson, rientra sul destro e calcia dal limite ma la sfera di perde alta non di molto. Al 52' arriva la risposta della Corea con Ko Jacheol che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, stacca di testa colpendo l'esterno della rete. I ritmi sono più alti rispetto alla prima frazione e al 57' la compagine svedese sfiora la rete del vantaggio con Toivonen che, sugli sviluppi di una punizione, stacca di testa ma l'estremo coreano risponde in qualche modo.

Al 64', però, svolta del match perché Kim Woo stende Claesson in area e il direttore di gara, dopo il consulto del VAR, assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Granqvist che non sbaglia portando in vantaggio gli scandinavi, 1-0. La Corea prova a reagire con l'ingresso del veronese Lee ma la compagine asiatica non riesce a creare azioni degne di tal nome e la Svezia controlla il vantaggio fino al triplice fischio e aggancia il Messico in testa al Gruppo F.