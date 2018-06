Belgio-Panama, le parole dei protagonisti

Grande soddisfazione per il Belgio, che parte fortissimo nel Gruppo G del Mondiale 2018 battendo per 3-0 Panama. Prima della doppietta con cui si è escatenato Romelu Lukaku, ad aprire le marcature è stato Dries Mertens con un grandissimo goal, necessario a sbloccare una gara fino a quel momento insidiosa, ed al termine del match il giocatore del Napoli ha esternato la sua gioia: "Era importantissimo vincere la prima, abbiamo cominciato bene. Sappiamo che dobbiamo dare tutti noi stessi, in competizioni come il Mondiale è così".

Sulla stessa lunghezza d'onda ovviamente il tecnico dei Diavoli Rossi Roberto Martinez: "Era esattamente quello che ci aspettavamo. Siamo diventati un po' nervosi dopo un bell'inizio, ma sono molto contento di come la squadra ha reagito. Nel secondo tempo siamo stati compatti e mi è piaciuto l'impegno a voler mantenere la porta inviolata. Il goal di Mertens è stato importante per noi, sappiamo che in una competizione come il Mondiali bisogna essere concentrati per tutti i 90 minuti: dobbiamo lavorare sodo, essere maturi ed abituarci al vero stare insieme".

Dall'altra parte invece il CT di Panama Hernan Dario Gomez, nonostante la sconfitta, vede il bicchiere mezzo pieno: "Oggi è stato molto emozionante ed abbiamo sicuramente imparato qualcosa da questa partita. I ragazzi erano emozionati all'inizio, ma poi si sono sciolti e si sono concentrati sul campo. Sicuramente per il nostro Paese questo Mondiale è un'esperienza incredibile e sono certo che la nostra prestazione sia stata all'altezza. Ai miei giocatori ho detto che abbiamo perso con dignità, anche se dopo una sconfitta non si può essere felici".