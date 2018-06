Inghilterra-Tunisia, parlano Southgate e Maaloul

Esordio con brividi per l'Inghilterra, che apre il proprio Mondiale con una vittoria ai danni della Tunisia: ci pensa Harry Kane, con una doppietta, a regalare i tre punti ai Tre Leoni, replicando al pareggio di Sassi. Una vittoria sudata, ma meritata per quanto ha detto il campo nell'arco dei novanta minuti, che hanno visto gli inglesi sprecare numerose occasioni da rete, di fronte ad una buona prestazione sul livello del gioco proposto. Molto soddisfatto il tecnico inglese, Gareth Southgate, che esalta la prestazione collettiva dei suoi, a prescindere dal risultato: "Abbiamo meritato di vincere, sono molto soddisfatto perché siamo stati pazienti anche quando restava poco tempo e non abbiamo sprecato palloni. Abbiamo creato parecchie occasioni, specialmente nel primo tempo, mentre nella seconda frazione siamo rimasti in controllo, anche se avessimo pareggiato, sarei stato comunque contento della prestazione".

Nell'analizzare la prestazione dei suoi giocatori, il CT si focalizza su Kane, Alli e Sterling: "E' difficile commentare le prestazioni dei singoli giocatori, perchè è stata una prova di gruppo, ho visto una squadra brillante. Alli e Sterling hanno creato parecchi pericoli tra gli avversari, ma è stato necessario inserire forze fresche per il finale. Kane è un top attaccante, sono veramente felice per lui. Sapevamo che sarebbe stata complicata questa partita e dovremmo fare attenzione anche contro il Panama. Ma intanto godiamoci questa serata".

Nonostante la sconfitta, il CT tunisino, Nabil Maaloul vede il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo giocato contro una squadra di grande qualità e molto organizzata per la rosa che ha a disposizione. Se avessimo pareggiato, sarebbe stato un eccellente risultato per noi. Ma sono fiducioso che questo ci insegnerà ad avere un maggior livello di concentrazione per le prossime partite".