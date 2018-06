Polonia-Senegal in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (17:00)

Appassionati lettori di Vavel Italia, Antonio Abate vi dà il benvenuto invitandovi a seguire assieme la diretta testuale di Polonia-Senegal, match valido per il primo turno del gruppo H dei Mondiali di Russia 2018. Dopo le emozioni delle scorse giornate, con molte big rimandate e tante sorprese sparse per i vari raggruppamenti, tocca a due formazioni interessantissime dire la loro all’esordio mondiale. Squadre talentuose ed ordinate, vogliose di dire la loro e di interpretare la parte dell’outsiders in questi campionati del mondo.

In questo scontro diretto inedito ed incerto alla vigilia, la Polonia dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2, modulo perfetto per adattarsi alle varie situazioni che una gara calcistica può offrire. Davanti all’estremo difensore juventino Wojech Szczesny, la difesa a quattro dovrebbe prevedere Piszczek, Glik, Pazdan, Bereszynski. A centrocampo, sarà fonte di discussione la posizione di Piotr Zielinski, che verrà affiancato dal mediano Krychowiak. Nessun dubbio in avanti, dove Robert Lewandowski verrà affiancato da Arkadiusz Milik. Sulle fasce del rettangolo verde, infine, Blaszczykowski e Grosicki.

Source photo: profilo Twitter Robert Lewandowski

Un classico 4-3-3 per gli africani, che punteranno forte sull’attacco per tagliare verticalmente la retroguardia polacca. Al centro dell’attacco, Cissé dovrebbe affidarsi all’esperto Moussa Sow, afficancadogli M’baye Niang ed il titolarissimo Sadio Manè, una delle stelle di questa competizione. Panchina, dunque, per Keita Baldé. N’Diaye in porta, protetto da Kalidou Koulibaly e Mbodj. Chiavi del gioco affidate a Kouyaté, affiancato dalle mezz’ali Gueye e N’Diaye. Come terzini, infine, partono favoriti Wagué e Sabaly.

Source photo: profilo Twitter Ligue 1

Forte di una statistica favorevole – mai sconfitta contro una formazione africana – la Polonia cercherà di scrollarsi di dosso l’abito della Cenerentola per indossare quello dell’invitata speciale al Gran Ballo nel Pantheon del calcio mondiale. Alla sua seconda partecipazione Mondiale, il Senegal vuole invece ripetere il miracolo del 2002, quando un manipolo di eroi semi-sconosciuti venne eliminato solo ai quarti di finale e dalla Turchia.

Sulla panchina del Senegal siede attualmente Aliou Cissé, che di quella rosa fu il capitano. Prima grande partecipazione mondiale da allenatore, per l’ex giocatore di PSG e Crystal Palace, deciso a riprendere il discorso interrotto nel 2002. Per il tecnico dei polacchi, Adam Nawalka, si tratta invece del secondo grande torneo da tecnico dei biancorossi, dopo i quarti di finale raggiunti ad Euro 2016. Altra piccola curiosità: Alious Cissé è il calciatore più giovane del Mondiale. Soffrirà di complessi di inferiorità o saprà ruggire come un possente leone africano?