Colombia-Giappone in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (14:00)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Colombia vs Giappone, incontro valido per il Gruppo H. La prima giornata in Russia si chiude quest'oggi, ad aprire l'ultimo girone, come detto, Colombia e Giappone. Fischio d'inizio alle 14 a Saransk, dirige lo sloveno Skomina.

Colombia vs Giappone live

Colombia e Giappone rientrano nel gruppo H, rifinito da Polonia e Senegal e si affacciano a questa rassegna con differenti aspettative. La selezione diretta da Pekerman nutre ambizioni importanti e punta a vestire panni da outsider nell'Est Europa. Discorso diverso per i nipponici, costretti a scalare una montagna tortuosa per raggiungere la seconda fase. La Polonia, sulla carta, sembra l'unica squadra in grado di insidiare James e compagni.

Pekerman non intende sottovalutare l'impegno, l'esordio mondiale riserva sempre più di un'insidia. Ad oscurare il cielo colombiano, poi, la condizione di James, non al meglio e in dubbio per questo pomeriggio. La condizione è in progresso, probabile la presenza del 10 alle spalle di Falcao, con Cuadrado e Muriel a completare la trequarti.

Sanchez e Aguilar danno solidità all'undici sudamericano, Zapata appare in ritardo rispetto a Mina e Sanchez nel pacchetto arretrato. Arias e Mojica gli esterni bassi, Ospina protegge i pali. In panchina anche Carlos Bacca, il cui futuro resta ad oggi un'incognita.

Il Giappone non può disporre del medesimo tasso tecnico, deve quindi impostare la gara su altri principi. Grande corsa, veloci ripartenze, attenzione tattica. Un frullato di idee per sovvertire il pronostico. Nishino opta per il 4-2-3-1, fondamentale il lavoro degli avanti, chiamati a un pronto ripiegamento per rallentare l'incedere colombiano.

Osako gioca da punta centrale, alle sue spalle Inui, Haraguchi e soprattutto Honda. Shibasaki e Hasebe occupano la zona centrale del campo, dietro, da destra a sinistra, Sakai, Yoshida, Makino e Nagatomo, in procinto di passare al Galatasaray in via definitiva.

Diretta Russia 2018, live Colombia - Giappone

Pekerman: "In Brasile avevamo più giocatori di nome, ora abbiamo rinnovato molto la squadra. Non siamo strutturati come la formazione che conoscevamo ma di sicuro abbiamo più soluzioni tattiche. E' una cosa normale, ci siamo mossi così per avere una possibilità in Coppa del Mondo, così ci siamo avvicinati alle grandi squadre"