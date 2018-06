Russia - Egitto in diretta, Mondiali Russia 2018 LIVE (20.00)

Buona giornata a tutti e benvenuti ad un altro appuntamento con il grande calcio di VAVEL Italia nel mondiale di Russia 2018! Io sono Arianna Radice e vi accompagnerò a San Pietroburgo, dove prende forma la seconda giornata del Gruppo A con Russia - Egitto.

Questa sera i padroni di casa ospitano l'Egitto e domani pomeriggio è in programma il match tra Uruguay e Arabia Saudita sempre valido per il gruppo A.

La Russia vuole archiviare il discorso qualificazione: dopo l'ampio successo all'esordio Mondiale, i padroni di casa guidano il gruppo A e cercheranno il pass per gli ottavi contro i Faraoni.

Invece l'Egitto si gioca tutto, dopo la sconfitta in extremis con l’Uruguay, la squadra guidata da Mohamed Salah dovrà per forza vincere. Hector Cuper potrà contare proprio sul giocatore del Liverpool al rientro dopo l'infortunio rimediato in finale di Champions.

Cherchesov confermerà il protagonista della vittoria contro l'Arabia Saudita, Cheryshev. 4-2-3-1 per l'Egitto, assente con molta probabilità Hamed.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Cherchesov: "Salah? Non credo che Ramos l'abbia fatto apposta a infortunare Salah, nessuno gioca per danneggiare i giocatori avversari. Noi ci auguriamo che Salah possa scendere in campo, i giocatori come lui rendono bello il calcio".

Cuper: "È un giocatore importante e per questo non abbiamo voluto rischiarlo. Abbiamo un’ottima squadra: con Momo in campo il risultato poteva essere differente ma questo non lo sappiamo“.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Russia (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Ignashevich, Kutepov, Zhirkov; Gazinsky, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev; Smolov. Ct: Stanislav Cherchesov



Egitto (4-2-3-1): El Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny; Salah, Elsaid, Trezeguet; Mohsen. Ct: Hector Cuper