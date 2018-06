Russia 2018 - Le parole di Nishino e di Pekerman nel post partita

Google Plus

La Colombia non ha brillato, anzi, forse complice l'espulsione al sesto minuto di gioco che ha compromesso l'intera partita. Pekerman ci ha provato a raddrizzare il match, ma la sfortuna e uno sterile attacco, hanno complicato i piani del ct di origine argentina. In conferenza stampa, l'allenatore dei Cafeteros, descrive l'andatura di questo bizzarro match:

"Abbiamo commesso un errore che ha complicato tutto e ha modificato la gara anche dal punto di vista fisico. L'espulsione è stata sicuramente decisiva. Abbiamo concesso il gol del 2-1 per una disattenzione sugli sviluppi di un calcio piazzato, un errore che hanno commesso in tanti in questo mondiale"

L'opinione contraria viene direttamente da Nishino, tecnico del Giappone che parla così della gara:

"Non abbiamo vinto assolutamente per la superiorità numerica. Abbiamo avuto anche momenti difficili, certo, ma con la giusta attenzione siamo stati bravi a superarli. Abbiamo portato a casa i tre punti perché siamo stati più cinici e decisi".