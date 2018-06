Russia 2018 - Padroni di casa agli ottavi, battuto l'Egitto 3-1

La Russia realizza l'impresa, infatti la formazione di Cherchesov si ripete anche nella 2a giornata del Gruppo A battendo 3-1 l'Egitto. Un successo mai messo in discussione dai padroni di casa che hanno dominato il match dall'inizio alla fine, senza lasciare scampo agli avversari. Russi schierati in campo con il 4-2-3-1 con Samedov, Golovin e Cheryshev alle spalle dell'unica punta Dzyuba. Uno schieramento tattico che premia i padroni di casa, infatti la formazione di Cherchesov chiude la compagine egiziana nella sua metà campo, senza però mai trovare il bandolo della matassa. Una difficoltà a finalizzare dovuta all'organizzazione tattica dell'Egitto, schierato per l'occasione col 4-2-3-1 con Salah, Said e Trezeguet alle spalle dell'unica punta Mohsen. La squadra africana tiene, fino ad inizio di secondo tempo quando Fathy con una deviazione involontaria beffa il proprio portiere El Shenawy. Da lì la Russia si scatena realizzando altri due gol con Cheryshev e Dzyuba. La partita è ormai virtualmente finita, ma l'Egitto gioisce per il primo gol in questa competizione segnato da Salah su rigore. Una gioia estemporanea che condanna l'Egitto alla quasi certa eliminazione, mentre la Russia festeggia la qualificazione agli Ottavi.

La Russia parte subito forte schiacciando l'Egitto nella sua metà campo: al 6' arriva anche la prima conclusione in porta con Ignashevich, il quale stacca bene di testa sul corner battuto da Golovin, ma la sua incornata non crea grattacapi ad El Shenawy che blocca la sfera. Sessanta secondi dopo lo stesso Golovin si mette in proprio con una conclusione da fuori area, che termina però abbondantemente a lato. L'Egitto non sta a guardare e risponde con Mohsen, il quale anticipa tutti di testa sul calcio d'angolo battuto da Salah, ma la sua incornata non si rivela particolarmente precisa, in quanto termina di pochissimo a lato. Poco dopo ci prova Trezeguet accentrandosi e tirando a giro verso l'angolo più lontano, ma la sua conclusione sfiora il palo sinistro della porta di Akinfeev e termina sul fondo. Al 19' torna a farsi vedere in attacco la Russia con Cheryshev, il quale tira col mancino di controbalzo, ma il suo tiro si perde di parecchi metri oltre la traversa. L'Egitto risponde ancora su azione d'angolo, ma rispetto all'occasione precedente Mohsen sbaglia completamente il colpo di testa spedendo la sfera lontana dai pali della porta avversaria. Stessa sorte per l'incornata di Dzyuba sul corner calciato da Golovin. Su capovolgimento di fronte gli egiziani sfiorano il vantaggio: Salah sfrutta un rimpallo e calcia a giro col mancino, ma il suo tiro sfiora solamente il palo destro della porta avversaria. Questa è l'ultima emozione dei primi 45 minuti di gioco, che si concludono sul punteggio di 0-0.

La ripresa si apre con il gol del vantaggio russo: tiro di Golovin deviato involontariamente nella propria porta da Fathy, il quale rende inutile il tuffo proteso di El Shenawy. Dieci minuti dopo i padroni di casa raddoppiano: Fernandes affonda sulla fascia destra ed una volta giunto sul fondo serve a rimorchio Cheryshev, il quale di prima intenzione batte El Shenawy. Centottanta secondi dopo arriva anche il tris: lancio lungo di Ignashevich per Dzyuba, il quale stoppa di petto, si gira e calcia non lasciando scampo all'estremo difensore avversario. La reazione dell'Egitto sta tutta in un tiro piazzato di Trezeguet su assist di Salah, ma la conclusione del giocatore egiziano termina di poco sul fondo. Al 73' si riapre il match: Zobnin trattiene Salah al limite dell'area di rigore, con il 10 egiziano che poi cade all'interno della stessa; l'arbitro inizialmente assegna il calcio di punizione, ma con l'ausilio del VAR muta la precedente decisione in calcio di rigore; dal dischetto va Salah che non sbaglia. La Russia reagisce subito: calcio di punizione battuto da Golovin verso Ignashevich che stacca di testa, ma la sua incornata non crea grattacapi ad El Shenawy, il quale blocca la sfera senza problemi. Su capovolgimento di fronte ci prova Warda, ma il suo tiro è fiacco e termina sul fondo. Su questa conclusione si perdono virtualmente le speranze di qualificazione agli Ottavi dell'Egitto, infatti la partita termina con la vittoria per 3-1 dei russi.