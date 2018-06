Portogallo-Marocco, LIVE Mondiali Russia 2018 (14.00)

Un buon pomeriggio a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Portogallo-Marocco, match valido per la seconda giornata del Gruppo B dei Mondiali di Russia 2018. A fischiare il calcio d'inizio sarà il direttore di gara statunitense Mark Geiger.

Diretta Portogallo-Marocco

QUI PORTOGALLO

Il Portogallo apre la seconda giornata del Gruppo B contro il Marocco, dopo aver aperto la rassegna mondiale con un pareggio per 3-3 contro la Spagna, con trascinatore assoluto Cristiano Ronaldo: il 7 è stato autore di una tripletta che ha bloccato sul pari le furie rosse, dimostrando che la sua nazionale, Campione d'Europa in carica, vuole entrare di diritto tra le migliori nazioni al mondo anche in questo torneo.

Fernando Santos questo pomeriggio dovrà vedersela contro il Marocco, avversario nettamente diverso dalla Spagna affrontata Venerdì sera. Il CT della Seleçao deve provare a sistemare alcuni problemi che hanno colpito la squadra al debutto: uno su tutti le difficoltà in fase di copertura, a destra, di Cedric che per una buona ora di gioco è rimasto in balia degli attacchi degli spagnoli. Davanti serve qualcuno di più fisico: Guedes accanto a Ronaldo non ha convinto.

L'idea del CT del Portogallo è quella di schierare un 4-2-3-1 camaleontico, con William Carvalho e Joao Moutinho davanti alla difesa, mentre più avanzati alle spalle dell'unica punta Ronaldo spazio a Bernardo Silva, Gonçalo Guedes e Bruno Fernandes. Dovrebbero partire dalla panchina sia Joao Mario che André SIlva.

QUI MAROCCO

In casa Marocco la delusione è tanta, dopo la sconfitta all'ultimo respiro contro il piccolo Iran: l’autorete segnata da Bouhaddouz ha sicuramente tagliato le gambe alla nazionale allenata da Renard, chiamata ora all’impresa per provare a tornare in corsa per la qualificazione. La sconfitta contro il Portogallo significherebbe quasi sicuramente l’eliminazione da questo Mondiale: l’unica speranza per poter rientrare nella bagarre è riposta nella vittoria dell’Iran sulla Spagna o, addirittura, nella vittoria questo pomeriggio contro il Portogallo.

Il CT Renard vuole giocarsela a viso aperto e va verso un modulo abbastanza offensivo: il 3-4-3 che ha in mente il tecnico prevede sugli esterni due ali che spingono molto, come Harit dello Schalke e Boussoufa, lasciando dietro la linea a tre comandata da Benatia con la sola protezione dei due centrali di centrocampo El Ahmadi e Ziyech, con quest'ultimo anch'esso molto di spinta.

In fase di non possesso la nazionale marocchina cercherà sicuramente di stare corta dietro alla linea della palla per poi provare a ripartire in velocità imbeccando gli esterni d'attacco Belhanda e Amrabat. Quasi certa la gabbia di uomini creata attorno a Ronaldo per provare a limitarlo il più possibile nel corso dei 90'.

L'ARBITRO

Il direttore di gara sarà il signor Mark Geiger, coadiuvato in campo dai due assistenti Joe Fletcher e Frank Anderson, mentre il quarto ufficiale sarà il russo Sergey Karasev. Il fischietto statunitense ha arbitrato 264 partite in carriera, 3 di queste all'ultimo Mondiale disputatosi in Brasile nel 2014. L'anno scorso ha arbitrato il Portogallo in un match della fase a gironi della Confederations Cup, con i portoghesi vittoriosi per 0-4 contro la Nuova Zelanda.