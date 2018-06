Russia 2018, Gruppo B: Portogallo - Marocco, chi si ferma è perduto

Seconda giornata del Gruppo B del mondiale già decisiva: il Portogallo del fenomeno Cristiano Ronaldo contro il Marocco del capitano Benatia. Lusitani trascinati dal loro uomo più rappresentativo che nello scorso turno ha segnato una strepitosa tripletta, utile per strappare un punto alla Spagna. Marocco sconfitto all’ultimo respiro dall’Iran con un clamoroso autogol di Aziz Bouhaddouz. Ergo ad entrambe servono i tre punti. Alle ore 14 allo stadio Lužniki di Mosca quindi si aprirà la seconda tornata del girone B, alle 20 Spagna e Iran chiuderanno il quadro.

Nell’unico precedente tra portoghesi e nordafricani, questi ultimi colsero la vittoria per 3 a 1, nella fase a gironi del Mondiale 1986. Quella fu la prima storica vittoria del Marocco in una Coppa del Mondo. L’unica sconfitta del Portogallo contro una squadra africana ai Mondiali risale proprio a questo precedente, nelle successive tre sfide contro Nazionali africane sono arrivate due vittorie e un pareggio.

Nel turno precedente entrambe non hanno demeritato, il Portogallo nella ripresa si era ritrovato sotto 3 a 2 in pochi minuti, poi nel finale la magia di CR7 ha salvato capra (oggetto dell’esultanza dell’attaccante) e cavoli. Il Marocco nei secondi 45 minuti non ha concesso tiri in porta all’Iran eppure è capitolato sullo sfortunato colpo di testa verso la propria porta di Aziz Bouhaddouz.

Non dovrebbero esserci novità di formazione rispetto a venerdì scorso, confermati i 22 che sono scesi in campo rispettivamente contro Spagna e Iran. Così Santos schiererà i suoi con il 4-2-3-1: in avanti, dietro al confermatissimo Ronaldo, spazio a Bernardo Silva, Guedes e Bruno Fernandes. In mediana fari puntati su William Carvalho, in difesa nonostante i patemi sofferti con la Spagna confermato il blocco Pepe – Fonte. Il Marocco punterà sul 3-4-3 con El Kaabi al centro dell’attacco supportato Belhanda e Amrabat. El Ahmadi avrà il compito di guidare il centrocampo, mentre Benatia e i suoi compagni di reparto avranno il gravoso compito di fermare Ronaldo.

Queste le probabili formazioni:

Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; William Carvalho, Joao Moutinho; Bernardo Silva, Guedes, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo. All.: Santos.

Marocco (3-4-3): Munir; Hakimi, Benatia, Saiss; Harit, El Ahmadi, Ziyech, Boussoufa; Belhanda, Kaabi, S. Amrabat. All.: Renard.