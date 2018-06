Diretta Iran - Spagna, live Mondiali Russia 2018

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Iran vs Spagna, incontro valido per il gruppo B ai mondiali di Russia 2018. Il match è in programma a Kazan, fischio d'inizio alle ore 20, direzione affidata all'uruguaiano Cunha.

Live Iran - Spagna

In virtù dei risultati della prima tornata di gare, la Spagna si trova a sorpresa ad inseguire. Un punto per la roja, frutto del rocambolesco pari maturato con il Portogallo, trascinato da un indomabile Ronaldo. 3-3, nonostante il rientro in rosso dopo la firma in avvio di CR7.

La Spagna appare comunque in buona condizione. Il cambio in panchina - dentro Hierro, fuori Lopetegui - non sembra aver intaccato le certezze di un gruppo destinato a giocare ruolo chiave in questa rassegna. Qualche disattenzione contro i lusitani, ma nel complesso una prestazione di spessore, specie dalla mediana in avanti, con Isco e Iniesta a ricamare calcio.

Come detto, Spagna favorita, ma ad oggi non al timone di comando. Lì risiede l'Iran, vera novità di questo girone. Da cenerentola a minaccia, nel giro di 90 minuti. Vittoria di misura conseguita con il più quotato Marocco e ora il sogno qualificazione non è più utopia. Mancano due giornate, con un'affermazione ulteriore la squadra può approdare alla fase ad eliminazione diretta.

La pressione è tutta ovviamente sul fronte spagnolo, l'Iran non entra in campo con obblighi di sorta, può attendere e sfruttare eventuali concessioni dal fronte nemico. Fondamentale evitare errori e sbavature, resistere al naturale affondo iberico, fatto di possesso palla e improvvisi cambi.

Spagna

Hierro non intende mutare credo e uomini, si va quindi verso la conferma dell'undici ammirato qualche giorno fa, con l'innesto del rientrante Carvajal al posto del titubante Nacho - suo il gol del 3-2, ma diverse amnesie in fase di contenimento. L'escluso eccellente è ancora Thiago, spazio a Koke nei quattro alle spalle di Diego Costa.

De Gea - imperfezione sul secondo gol portoghese - difende i pali, Piqué affianca Ramos al centro della difesa, a sinistra opera J.Alba. Il metronomo è Busquets, Isco, Iniesta e Silva garantiscono qualità a ridosso dell'ariete Diego Costa.

Hierro: “L’Iran è solido, ha idee chiare, incassa poco. E fisicamente sono molto forti. Noi però abbiamo molta fiducia nelle nostre possibilità e in quello che facciamo. Carvajal sta bene. Da quasi una settimana lavora col gruppo. Ma la seconda partita del gruppo è pericolosa, dobbiamo dare tutto”

Iran

Queiroz opta per uno schieramento speculare, ma ovviamente più accorto. Ai quattro giocatori posti sulla trequarti è chiesto un continuo ripiegamento, per creare densità nel mezzo e togliere fiato alla manovra spagnola. Assente, questa sera, Cheshmi.

Azmoun è l'attaccante di ruolo, Shojaei e Amiri oscillano tra il 20 e Ezatolahi, schermo prezioso a protezione della linea di difesa. Al largo troviamo Jahanbakhsh e Ansarifard, mentre Pouraliganji e Montazeri oscurano Beiranvand.

Le probabili formazioni

Nelle formazioni proposte in grafica, qualche possibile variabile. Nella Spagna la conferma di Nacho - quindi con un ulteriore turno di riposo per Carvajal - nell'Iran l'inserimento di Mohammadi da laterale basso, con un atteggiamento ancor più prudente.