Sorteggio Europa League, ecco la possibile avversaria dell’Atalanta

Google Plus

Ci siamo! Abbiamo i primi sorteggi dell’Europa League 2018/2019 e vediamo gli accopiamenti. Primo turno preliminare ( 28 Giugno- 5 Luglio) le sfide saranno Europa (GIB) che affronta Prishtina (KOS), Sant Julia (AND)-Gzira united (MLT), Engordany (AND) - Folgore (SMR), Torshavn (FRO)- St. Joseph's (GIB), Birkikara (MLT, ci giocò Miccoli qualche anno fa)-Ki Klakvsvik (FRO), Tre Fiori (SMR)- Bala Town (WAL) e il Druis (WAL) contro il Trakai (LTU). Primo turno qualificazione ( 12 e 19 Luglio): Stjarnan (ISL)- Nomme Kaljiu (EST), Tampere (FIN)- Slavia Sofia (BUL), vincente di Birkikara- Klakvsvik affronta lo Zalgris Vilnius (LTU), Fola (LUX)- Europa o Pristhina, Glenavon (NIR)-Molde (SVE), Streda (SVK)- Dinamo Tbilisi (GEO), Stumbras (LTU)- Apollon Limassol (CIP), che abbiamo visto con l' Atalanta nel girone lo scorso anno, Siroki (BOS)- Domzale (SVN), Rangers(SCO) ( che tornano in Europa)- Shkupi (MKD) Progres (LUX)- Gabala (AZE), Racing Union (LUX)- Vitrolul (ROU), Samtredia (GEO)- Tobol (KAZ), Partizani (ALB)- Maribor (SLO).

Neftchi (AZE)- Ujpest (HUN), Podgorica (MNE)- Trecin (SVK), Derry (IRL)- DInamo Minsk(BIE), la vincente tra Torshavne St. Joseph's- OFK Titograd (MNE), Zaria balti (MDA)- Gornik (POL), Subotica (SRB)- Coleraine (NIR), Pyunik(ARM)- Vardar (MKD), Shamrock (IRL)- AIK (SVE), Connah's Quay (WAL)- Shaktyor (BIE), Lathi (FIN)- Hafnarfjordur (ISL), Ventspils (LET)-Luftetari (ALB), Cliftonville (NIR)- Nordsjelland (DAN).

L' Atalanta aspetta, nel secondo turno ( andata 26 Luglio, ritorno il 2 Agosto) contro la vincente della sfida tra gli armeni del Banants o i bosniaci del Sarajevo. La vincente tra Folgore e Engordany affronterà il Kairat Almaty (KAZ). Petrocub (MDA)- Osijek (CRO), Anorthosis (CIP)- Laci (ALB), Ferencvaros (HUN)- Maccabi TA (ISR). Chiudono il quadro: Balzan (MLT)- Kesla (AZE), Honved (HUN)- Rabotnicki (MKD), Rudar (MNE)-Partizan (SER), CSKA Sofia (BUL)- Riga (LET), Milsami (MDA)- Slovan Bratislava (SVK). Il Radnicki (SRB) aspetta vincente di Sant Julia e Gzira, Lech Poznan (POL)- Kapan (ARM), Chikhura (GEO)- Beitar Gerusalemme (ISR), Vaduz (LIE)- Levski Sofia (BUL). Lo Zeljeznicar (BOS)- Narva (EST), mentre lo Cefn Druids (WAL) aspetta o Trakai o Irtysh. Hibernian (SCO)- Runavik (FRO), Rudar (SVN) aspetta Tre Fiori o Bala, IBV (ISL)- Sarpsborg (NOR), Levadia (EST)- Dundalk (IRL), Copenaghen (DAN)-KuPS (FIN)e chiude Liepaja (LET)- Hacken (SVE).