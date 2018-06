Argentina-Croazia in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (20:00)

Google Plus

Una buona serata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Argentina-Croazia, match valido per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di Russia 2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:00 - verrà fischiato dall'arbitro uzbeko Ravshan Irmatov.

QUI ARGENTINA

Il cammino degli uomini di Sampaoli non è iniziato col botto, visto il pareggio per 1-1 contro un'Islanda che ha disputato una grande partita. Pareggio determinato anche dall'errore dagli undici metri di Lionel Messi che, sotto pressione, si è fatto indovinare un tiro troppo centrale e a mezza altezza.

E' da qui che l'albicelseste deve ripartire. Questa sera la selecciòn deve necessariamente vincere per tenere il passo della Croazia che con un'ipotetica vittoria andrebbe ad ipotecare il passaggio agli ottavi. Gli occhi sono puntati sulla pulce che dovrà essere brava ad inventare una giocata delle sue per portare a casa i tre punti.

Per quanto riguarda il probabile undici titolare, il C.T. Sampaoli starebbe pensando di rivoluzionare la squadra. In porta il solito Caballero, probabile cambio di difesa a 3 con Tagliafico, Otamendi e l'inserimento di Mercado. In mezzo Lucas Biglia dovrebbe riposare dando spazio a Lo Celso, affiancato da Mascherano. Sulle corsie agiranno Salvio e Acuna, mentre il tridente offensivo vedrà dal primo minuto Pavon, con Aguero al centro e Messi a destra.

QUI CROAZIA

Situazione totalmente differente per la Croazia che può affrontare con più tranquillità la gara, cercando di ottenere i tre punti necessari per blindare il passaggio agli ottavi. Gli uomini di Dalic hanno vinto facilmente per 2-0 il primo match del girone contro la Nigeria.

Resta qualche preoccupazione data la mancanza di un attaccante di riserva. Il C.T della Croazia Dalic ha deciso di spedire a casa la punta rossonera Nikola Kalinic che nella prima gara ha finto un mal di schiena rifiutandosi di entrare nei minuti finali di gioco.

Dalic dovrebbe riconfermare il 4-2-3-1 visto a Kaliningrad. Tra i pali Subasic, difesa a quattro composta a partire da destra da Vrsaljko, Vida, Lovren e Strinic. Sulla mediana il compito di smistare palloni a destra e a sinistra è di Modric e Rakitic, mentre sulla trequarti giocheranno Rebic, Kramaric e Perisic. Lì davanti Mandzukic.