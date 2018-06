Russia 2018 - Le probabili formazioni di Francia-Perù

Francia contro Perù conclude la seconda giornata del gruppo C, con la squadra di Deschamps che ha vinto, ma non ha convinto all'esordio contro l'Australia, mentre quella di Gareca ha lasciato buone sensazioni alla prima contro la Danimarca, ma non ha raccolto punti contro Eriksen e compagni. Per sperare ancora nella qualificazione, i sudamericani devono per forza di cose andare alla ricerca di qualcosa di speciale contro Griezmann e soci.

Deschamps punta senza mezze misure alla seconda vittoria su due partite nel girone. Anche perchè in caso di contemporaneo successo della Danimarca sull'Australia la questione qualificazione agli ottavi sarebbe già una pratica archiviata e la terza gara del gruppo non avrebbe alcun tipo di significato, se non quello di determinare il primo posto nel girone. Questione che interessa, ma meno rispetto all'avanzare al turno successivo, il primo a eliminazione diretta, in cui si inizia a fare sul serio. Come detto la Francia non ha brillato all'esordio, ma dimenticare all'improvviso tutto il talento e le alternative a disposizione di Deschamps sarebbe come minimo azzardato. In conferenza stampa il ct ha detto di aver recuperato Griezmann, uscito affatica dall'esordio contro l'Australia, con l'attaccante dell'Atletico Madrid che scenderà in campo dal primo minuto.

Il Perù di Gareca non ha demeritato in senso assoluto contro la Danimarca, ma ai Mondiali qualunque dettaglio può fare la differenza e così i danesi hanno punito i biancorossi con la classica giocata di Eriksen a mandare in porta un compagno, nello specifico Poulsen del Lipsia. L'undici di partenza però ha disputato una buona partita, motivo per cui Gareca potrebbe non toccare nulla della formazione iniziale. L'ingresso di Guerrero ha aggiunto peso e pericolosità all'attacco, ma ha anche sbilanciato la squadra alla ricerca del gol del pareggio. Se contro la Danimarca era importante mantenere equilibrio, figurarsi contro una formazione come la Francia di Deschamps. Dovrebbero quindi esserci solo conferme nel 4-2-3-1 di Gareca.

Probabili formazioni

Francia (4-3-1-2): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Matuidi, Kantè, Pogba; Mbappè, Griezmann, Dembelé. All. Deschamps

Perù (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Tapia, Yotun; Flores, Cueva, Farfan; Carrillo. All. Gareca