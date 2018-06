Russia 2018 - La Croazia disintegra l'Argentina 3-0 e vola agli ottavi

Nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D la Croazia batte 3-0 l'Argentina e stacca il pass per gli ottavi di finale mentre i sudamericani sono appesi ad un filo. Accade tutto nella seconda frazione di gioco con Caballero che regala la rete a Rebic mentre Modric, con un grandissimo destro da fuori, e Rakitic chiudono definitivamente i conti. Successo più che meritato per la compagine croata che accede agli ottavi di finale mentre Messi e compagni devono sperare in una vittoria della Nigeria contro l'Islanda.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-3 per l'Argentina con Meza e Messi a supporto di Aguero mentre la Croazia risponde col 4-2-3-1 con Perisic, Modric e Rebic dietro all'unica punta Mandzukic.

Parte forte la Croazia che dopo quattro minuti sfiora il vantaggio con Perisic che entra in area e calcia col mancino ad incrociare ma Caballero ci mette un rammendo. La risposta dell'Argentina arriva al 13' con Meza che, sugli sviluppi di un cross di Salvio, gira col destro ma la sfera termina alta di poco dopo una deviazione. Poco dopo nuovamente la Seleccion pericolosa, in maniera quasi casuale, con un tiro-cross di Acuna che scheggia la traversa.

Al 30' occasione colossale per i sudamericani con Perez che approfitta di un pasticcio difensivo della Croazia e calcia a botta sicura ma spedisce clamorosamente fuori. Su capovolgimento di fronte Croazia ad un passo dal vantaggio con Mandzukic che colpisce di testa da pochi passi ma la sfera termina incredibilmente fuori. Con il passare dei minuti, però, i ritmi si abbassano e la prima frazione di gioco scivola via senza grosse emozioni.

La ripresa si apre con la Croazia in vantaggio grazie ad un errore clamoroso di Caballero che sbaglia il rinvio, Rebic ringrazia e col destro al volo insacca, 0-1. Sampaoli getta nella mischia Higuain e Pavon per Aguero e Salvio e al 64' i sudamericani vanno vicini al pareggio proprio con lo juventino che mette al centro per la girata mancina di Meza ma Subasic respinge in qualche modo. Su capovolgimento di fronte la Nazionale croata sfiora il raddoppio con Mandzukic che, servito da Vrsaljko, gira verso la porta trovando solo l'esterno della rete.

A metà ripresa Sampaoli si gioca anche la carta Dybala ma al minuto 80 arriva il raddoppio della Croazia con uno straordinario gol di Modric che, dai 25 metri, esplode un destro che buca le mani di Caballero, 0-2. La rete del centrocampista del Real taglia le gambe alla Seleccion e al minuto 86 la Croazia sfiora il tris con una punizione di Rakitic che si stampa sull'incrocio dei pali. Nel finale, però, arriva la ciliegina sulla torta con Rakitic che, da pochi passi, insacca per lo 0-3 con cui si chiude la sfida. La Croazia vince e si qualifica agli ottavi mentre l'Argentina è quasi con le valigie in mano.