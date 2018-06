Brasile - Costa Rica in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (14:00)

Google Plus

Costa Rica: (5-4-1): Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo; Ruiz, Guzmàn, Borges, Venegas; Urena. All. Ramirez

Brasile: (4-3-3): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar. All. Tite

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Brasile-Costa Rica, match valido per la seconda giornata del gruppo E della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 14:00 e verrà fischiato dall'arbitro olandese Bjorn Kuipers.

QUI BRASILE

I verdeoro hanno grandi aspettative alle loro spalle, trovandosi di fatto al culmine di un ciclo guidato dall'attuale CT Tite. Per loro questo torneo rappresenta d'altronde la chance di riscattare il tremendo Mineirazo di quattro anni fa, con la sconfitta per 1-7 in favore della Germania.

All'esordio però la Seleçao ha steccato, venendo fermata da una Svizzera ben più cinica e sul pezzo. Oggi dunque, ferma a quota 1 in classifica, la squadra è chiamata a fare il massimo del risultato per fare il primo passo verso l'allontanamento dello spettro di una clamorosa eliminazione ai gironi.

Tite sembra intenzionato comunque a confermare per la maggiore lo schieramento di una settimana fa. Il portiere sarà Alisson, con Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo davanti a lui. Centrocampo a tre con Paulinho, Casemiro e Coutinho. Nel tridente invece ballottaggio Willian-Douglas Costa (il primo favorito) per il posto alla destra di Gabriel Jesus ed ovviamente Neymar.

QUI COSTA RICA

Sono certamente meno le pressioni verso una squadra che comunque non rappresenta più una vera e propria "sorpresa" nei campionati del mondo, dopo l'exploit di quattro anni fa. Certamente quest'anno superare la fase a gironi è ben più difficile rispetto a come è successo all'epoca, addirittura da primi in classifica.

La gara d'apertura ha confermato questa sensazione negativa per la Sele, sconfitta per 0-1 grazie ad una splendida punizione di Kolarov, nonostante una prova (soprattutto difensiva) notevole. I centro-americani sono quindi ora chiamati ad una grande impresa ma sanno di avere delle buone carte da giocare.

Oscar Ramirez ha annunciato in conferenza stampa la conferma del proprio 5-4-1, dando anche i nomi dei titolari. In porta Navas, larghi Gamboa ed Oviedo, nel mezzo Acosta, Gonzalez e Duarte. Ruiz, Guzmàn, Borges e Venegas sulla linea di centrocampo, Urena sarà invece la punta centrale (a meno di sorprese).

CURIOSITÀ

Alexandre Borges Guimaraes è un ex calciatore per metà brasiliano e per metà costaricano, che ha scelto i Ticos ed ha partecipato ad entrambi i precedenti esistenti ai Mondiali fra queste due squadre, prima da giocatore (1990) e poi da allenatore (2002). Oggi suo figlio Celso Borges dovrebbe continuare la tradizione, vestendo sempre la stessa maglia.