Serbia - Svizzera in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (20:00)

Google Plus

NOTE: Seconda giornata del gruppo E della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018: in campo al Kaliningrad Stadium c'è Serbia-Svizzera. Si comincia alle ore 20:00.

Svizzera: (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. All. Petkovic

Serbia: (4-2-3-1): Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Milivojevic, Matic; Tadic, Milinkovic-Savic, Kostic; Mitrovic. All. Krstajic

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Serbia-Svizzera, match valido per la seconda giornata del gruppo E della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 20:00, verrà fischiato dall'arbitro tedesco Felix Brych.

Diretta Serbia-Svizzera

QUI SERBIA

È un momento chiave della storia della selezione nazionale serba, che tre anni fa ha vinto un Europeo under-20 ed ora vuole iniziare a raccogliere i frutti di tutto quel talento. Nonostante gran parte di quella squadra si sia persa per strada, questo torneo è iniziato bene per le Aquile Bianche, vittoriose per 1-0 ai danni della Costa Rica.

La punizione di Kolarov è stato il sigillo giusto per una prestazione convincente degli slavi, capaci di fare bene in entrambe le fasi lungo tutti i novanta minuti. Oggi dunque, con un successo, la qualificazione diventerebbe matematica e nel peggiore dei casi all'ultima giornata bisognerebbe giocarsi solo il primo posto con la corazzata-Brasile.

Mladen Krstajic è intenzionato a confermare gran parte della formazione di qualche giorno fa. Nel 4-2-3-1, l'unico cambio dovrebbe essere Kostic al posto di Ljajic (ballottaggio in corso), con Milinkovic-Savic e Tadic sulla stessa linea, alle spalle di Mitrovic. Andando a ritroso, ecco la coppia Milivojevic-Matic, con Ivanovic, Milenkovic, Tosic e Kolarov in difesa. Stojkovic è il portiere titolare.

Live Serbia-Svizzera

QUI SVIZZERA

Gli elvetici sono partiti come la più classica delle possibili sorprese, arrivati senza fatica alla qualificazione a questa fase a gironi. Per loro una gran parte del possibile approdo agli ottavi passa da oggi, con una squadra che comunque inizia a sentire le pretese crescenti dei tifosi e degli addetti ai lavori.

L'1-1 contro il Brasile è stata una prestazione convincente sotto l'aspetto difensivo, oggi però verrà chiesto qualcosa in più come personalità. Se contro la Seleçao era difficile immaginarsi di poter fare la partita, oggi ai rossocrociati è richiesto di dare prova di essere anche in grado di comandare il gioco.

Vladimir Petkovic dovrebbe ripartire dal suo 4-2-3-1. In porta largo a Sommer, i terzini sono Lichtsteiner e Rodriguez con la coppia Schar-Akanji nel mezzo. In mediana Behrami spalleggia Xhaka, sulla trequarti dovrebbero agire Shaqiri, Dzemaili e Zuber dietro l'unica punta, Haris Seferovic.

Diretta live Serbia-Svizzera

CURIOSITÀ

I due CT delle squadre oggi avversarie, Mladen Krstajic e Vladimir Petkovic, sono entrambi nati in città oggi appartenenti alla Bosnia-Erzegovina (rispettivamente a Zenica e Sarajevo). Un po' strano quindi che due allenatori bosniaci possano affrontarsi fra loro, ma che la squadra nazionale bosniaca non si sia qualificata ai Mondiali.