Russia 2018 - Il Brasile va in cerca dei tre punti. La Costa Rica prova l'impresa

In questa edizione mondiale tutto è possibile. Dopo la roboante sconfitta dell'Argentina contro un'ottima Croazia, tocca oggi al Brasile in cerca anch'esso dei tre punti a seguito del pareggio con la Svizzera. Gli uomini di Tite questa settimana hanno avuto qualche brivido per le condizioni fisiche di Neymar, stella della squadra, che tuttavia sembra essersi rimesso in sesto.

Una Costa Rica che non demorde

In un girone non proprio facile, i costaricensi hanno già dimostrato di aver gli attributi per essere l'elemento di fastidio per le altre squadre. La sconfitta dell'ultima partita non abbatte le speranze degli uomini di Ramirez, i quali oggi saranno sottoposti a un esame parecchio importante. Il Brasile infatti non è cosa da ogni giorno, vincere contro i verde oro equivale a compiere un'impresa ma niente è impossibile e Navas&Co ce l'hanno già dimostrato 4 anni fa quando arrivarono ai quarti di finale venendo eliminati ai calci di rigore dall'Olanda.

Oscar Ramirez proporrà il solito 5-4-1 creando una retroguardia compatta così da poter ripartire con veloci contropiedi. In porta ci sarà Keylor Navas, mentre i 3 centrali probabilmente saranno Gonzalez del Bologna, Duarte e Acosta. Sulle fasce gli instancabili Gamboa e Calvo. A centrocampo pronti Borges e Guzman, accompagnati sull'esterno da Bryan Ruiz e Bolanos. In avanti, come unica punta, Campbell o Urena.

(5-4-1): Keylor Navas; Gamboa, Duarte, Acosta, Gonzalez, Calvo; Bolanos, Borges, Guzman, B. Ruiz; Joel Campbell (Urena).

Tite vuole i 3 punti

Non è bastato il goal spaziale di Coutinho per sconfiggere una Svizzera ben compatta e intelligente. Ora il Brasile deve risollevarsi dallo scivolone "europeo" per sconfiggere una Costa Rica che darà sicuramente filo da torcere agli avversari. Come già annunciato ci sarà Neymar, il che farà tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi della Selecao. La stella del Psg si era fermata in allenamento causa un fastidio al polpaccio ma oggi sarà presente sulla fascia sinistra pronto a sfornare tiri e assist velenosi. Tite inoltre potrebbe optare ancora una volta per Willian dall'altra parte, nonostante nello stesso ruolo vi sia un Douglas Costa che scalpita per un posto da titolare.

In porta su il solito 4-2-3-1 (o 4-3-3 a seconda della posizione di Coutinho) ci sarà Alisson protetto da Miranda e Thiago Silva. I terzini saranno Danilo e Marcelo, mentre davanti alla difesa agiranno Paulinho e Casemiro. Non ci sono grandi novità rispetto all'11 iniziale del match contro la Svizzera, sulle fasce offensive, molto probabilmente, come già annunciato, il ballottaggio tra Willian e Douglas Costa andrà all'esterno del Chelsea. Dall'altra parte perciò ci sarà Neymar, che accompagnerà al centro Coutinho dietro Gabriel Jesus unica punta.

La gara si giocherà questo pomeriggio alle 14.00 ora italiana allo Stadio di San Pietroburgo.