Russia 2018 - La Serbia in cerca della seconda vittoria

Il duello Europeo di oggi sa un po' di Italia. La sfida tra Behrami (ex Udinese) e Milinkovic Savic o quella tra Kolarov e Rodriguez, porta un po' del nostro campionato anche in questo sorprendente mondiale. Agli uomini di Petkovic servono i 3 punti ma la squadra di Krtsajic non può permettersi passi falsi, ecco perchè la Serbia tenterà in tutti i modi di ottenere la seconda vittoria consecutiva.

Alla ricerca degli ottavi di finale

In palio dunque ci sono 3 punti decisivi, chi vince ha già un piede agli ottavi di finale. La Serbia viene da una bella vittoria ai danni della Costa Rica, ottenuta grazie alla rete di Kolarov. Gli uomini di Krstajic possono vantare due grandi valori aggiunti come Milinkovic Savic e Matic, padroni del centrocampo serbo che nella scorsa partita hanno dettato legge tra le linee del campo. Infaticabili, intelligenti e tecnici, non è solo un caso che le grandi big si siano già appostate per monitorare la situazione, per ora solo sul centrocampista della Lazio. I Mondiali sono sempre stati un ottimo trampolino di lancio per i giocatori e vedremo alla fine di questo Campionato quale sarà la sorte del serbo.

Squadra che vince non si cambia, questa la filosofia di Krstajic il quale si affiderà al 4-2-3-1 schierato contro la Costa Rica. In porta ci sarà Stojkovic, protetto sulle fasce da Ivanovic e Kolarov. Al centro Milenkovic e Tosic protetti dai due mediani Matic e Milivojevic, un mix di qualità e fisicità. Sulle fasce offensive ci saranno Ljajic e Tadic con Milinkovic Savic pronto a incantare il mondo ancora una volta, dietro l'unica punta Mitrovic, quest'ultimo in cerca di riscatto dopo la brutta prestazione della scorsa gara.

(4-2-3-1): Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; Mitrovic.

La Svizzera pronta per un passo che vale oro

Petkovic può ritenersi soddisfatto del pareggio, perchè iniziare il Mondiale contro il Brasile non è una cosa facile. Lo sanno bene tutti i giocatori ma soprattutto lo sapeva benissimo il ct, che ha preparato la partita in maniera magistrale, cercando di bloccare ogni spunto offensivo alla Selecao. Oggi però in questo match tutto Europeo, la Svizzera si trova davanti a un altro ostacolo da aggirare, quello compatto e solido della Serbia. Anche qui, la rosa vede tantissime conoscenze del nostro calcio, a partire da Dzemaili per giungere a Behrami, Shaqiri, Lichtsteiner e Rodriguez.

Il discorso della Serbia si può applicare anche alla Svizzera: squadra che vince non si cambia. Il pareggio contro il Brasile è stato quasi come una vittoria, perciò Petkovic non dovrebbe cambiare tantissimo nell'11 iniziale. Su un 4-2-3-1 a difendere Sommer, in porta, ci saranno sulle fasce Lichtsteiner e Rodriguez. Come centrali di difesa agiranno Schar e Akanji protetti nella mediana da Xhaka e Behrami. Più avanti pronto Dzemaili insieme a Shaqiri e Zuber dietro Seferovic, unica punta.

La gara si giocherà al Kaliningrad Stadium alle 20.00 ora italiana.