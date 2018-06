Brasile, vittoria col fiatone: le parole dei protagonisti

Vittoria al fotofinish del Brasile, che ha creato tanto ma ha risolto la partita, spigolosa, soltanto al 91' quando Coutinho da rapace d'area ha trafitto Keylor Navas. Nel recupero Neymar ha arrotondato il bottino dei verdeoro, consentendo alla squadra di Tite di portarsi a quota quattro in classifica, al primo posto in attesa del match serale che completerà il raggruppamento, quello tutto europeo tra la Serbia e la Svizzera.

Il commissario tecnico del Brasile, nel dopo partita, ha elogiato i suoi giocatori: "La partita andava giocata in questo modo, i ragazzi hanno fatto bene. Contro un avversario che si chiudeva, era difficile trovare spazi, ma noi abbiamo creato tanto. Ci è mancato un pò di cinismo sotto porta, con Gabriel Jesus e Neymar che hanno avuto palle gol importanti. Sono tre punti che pesanto tanto, è importante riuscire a vincere il girone".

Al termine del match, in zona mista, ha parlato anche Philippe Coutinho, l'attaccante della Selecao che grazie al suo gol di rapina ha stappato la partita, poi chiuso dal compagno Neymar. Fatica sul volto, ma tanta soddisfazione per aver risolto una sfida molto complicata: "Ci aspettavamo una partita non semplice, oggi a fare la differenza è stata la compattezza del gruppo. Il gol? Mi fa piacere aver segnato nuovamente, ma la cosa più importante oggi era quella di conquistare i tre punti".

Il commissario tecnico della Costa Rica, Oscar Ramirez, ha così parlato in sala stampa: "Abbiamo giocato alla pari di una squadra favorita al titolo. A questo livello, dovevamo realizzare le nostre occasioni da gol che abbiamo avuto. Siamo stati davvero bene in campo soprattutto in difesa. Abbiamo sofferto il giusto, è chiaro che contro i brasiliani qualcosa devi concedere. Peccato non aver tenuto fino all'ultimo. E' terribile perdere nei minuti di recupero, loro davanti hanno quattro giocatori molto forti, che creano enormi problemi agli avversari. Abbiamo fatto del nostro meglio, non ho da rimproverare nulla ai miei giocatori".