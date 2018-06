Diretta Russia 2018, live Germania-Svezia (20.00)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Germania vs Svezia, incontro valido per la seconda giornata del gruppo F ai mondiali di Russia 2018. Fischio d'inizio alle ore 20, si gioca a Sochi, dirige il polacco Marciniak.

Live Germania - Svezia

Crocevia teutonico. La Germania, dopo il passo falso d'esordio, non può permettersi altre sbavature nel percorso iridato. Il KO con il Messico pone i campioni in carica spalle al muro, serve una vittoria con la Svezia per rientrare in corsa.

Di contro, la nazionale scandinava "sbarca" all'appuntamento con il vento in poppa, dopo il sigillo di misura con la Corea del Sud. La Svezia non ha l'assillo del risultato, può quindi sigillarsi nella metà campo difensiva in attesa di concessioni tedesche.

Del confronto odierno può beneficiarne il Messico, impegnato nel pomeriggio contro la citata Corea. Con i favori del pronostico, Hernandez e compagni hanno sul "piede" la chance per firmare il passaggio agli ottavi con un turno d'anticipo.

Germania

Loew si trova costretto a rivedere il suo spartito iniziale. Troppo macchinosa la Germania "ammirata" con il Messico, necessario qualche aggiustamento in corso d'opera. Gundogan rileva Khedira in mediana, Reus prende la corsia di sinistra, Gomez è l'ariete d'attacco - bocciato Werner.

Il CT deve fronteggiare anche le condizioni non perfette di Hummels, spazio a Sule al centro della difesa, con Boateng a rifinire la cerniera centrale. Hector ritrova la titolarità a sinistra, Ozil è il regista d'attacco, con Kroos elemento d'equilibrio nella zona nevralgica.

Svezia

La Svezia, come noto, non ha individualità di spicco. Il giocatore di maggior talento è Forsberg. Casacca n.10, parte dalla corsia mancina e ha libertà di muoversi lungo l'intero fronte. Il modulo proposto da Andersson è il collaudato 4-4-2, con due linee compatte.

Grandqvist e Lindelof oscurano la porta difesa da Olsen, i laterali bassi sono Lustig e Augustinsson. Ekdal e Larsson si dividono i compiti nel mezzo, a destra troviamo Claesson. Berg accompagna Toivonen nel settore avanzato.