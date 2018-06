Belgio-Tunisia in diretta, Mondiale Russia 2018 LIVE (0-0)

5' - CALCIO DI RIGORE! CALCIO DI RIGORE PER IL BELGIO! SUL DISCHETTO HAZARD!

4' - ATTENZIONE! CONTATTO IN AREA, VAR CHE VALUTA!

3' - Ci prova Meunier dalla media distanza, ma stavolta il portiere tunisino è attento e blocca.

2' - Primo brivido: palla lunga spazzata dalla difesa belga, Lukaku ci si invola e per poco non sorprende tutti. Si salva Meriah, che stava aspettando l'uscita di Ben Mustapha.

2' - Belgio in divisa gialla con pantaloncini neri e calzettoni gialli, totalmente in rosso la Tunisia.

1' - VIA! FISCHIA MARRUFO, SI PARTE!

14.00 - Tutto pronto, si attende solo il fischio iniziale.

13.56 - Splendide le immagini di Nabil Maaloul che, in panchina, si commuove cantando a squarciagola l'inno della sua nazione.

13.55 - Risuona fortissimo l'inno belga, ora tocca ai tunisini.

13.52 - Squadre nel tunnel, manca pochissimo e sarà Belgio-Tunisia!

13.50 - L'arbitro sarà lo statunitense Jair Marrufo, coadiuvato dal connazionale Rockwell e dallo sloveno Zumba. Il quarto ufficiale è l'uruguayo Andres Cuncha, mentre il VAR sarà sotto il controllo di Mark Geiger, anch'egli statunitense, e dei suoi assistenti Dankert (Germania), Fletcher (Canada) e Zwayer (Germania).

13.45 - Riscaldamento praticamente ultimato allo Spartak Stadium.

13.35 - E una dall'interno, con il sopralluogo dei belgi.

13.30 - Mezz'ora al via, qualche immagine dall'esterno dello stadio.

Tunisia (4-3-3): Ben Mustapha, Meriah, Ben Yousef, Bronn, Maaloul; Skhiri, Badri, Sassi; Ben Youssef, Khazri, Khaoui. All. Maaloul

13.16 - Conferme rispetto alla vigilia anche per Maaloul, che non lancia Haddadi ma sceglie ancora il suo omonimo sulla sinistra in difesa, con Badri, Sassi e Skhiri a centrocampo. La novità, davanti, è che Sliti partirà dalla panchina, al suo posto spazio a Khaoui.

Belgio ​(3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, Lukaku, Hazard. All. Martinez

13.09 - Tutto confermato per Martinez, che non cambia modulo né interpreti rispetto all'esordio: tridente con Hazard, Mertens e Lukaku, nel mezzo c'è Witsel accanto a Kevin De Bruyne.

13.07 - Eccoci collegati, benvenuti a tutti! Si parte subito con le formazioni ufficiali, già annunciate.

Buongiorno a tutti! Benvenuti ad una nuova diretta scritta di VAVEL Italia. Io sono Stefano Fontana e vi accompagnerò in un'altra gara del Mondiale di Russia 2018. Ancora appuntamento con il gruppo G, che virtualmente andrà a chiudere la seconda giornata: c'è il Belgio che, dopo aver schiantato Panama, ha già la qualificazione alla portata. Per ottenerla, però, c'è da battere la Tunisia. Si gioca alla Otkrytie Arena (Spartak Stadium per gli amici) di Mosca, agli ordini dello statunitense Jair Marrufo.

La gara d'apertura

Il Belgio non perde, tra gare ufficiali ed amichevoli, dal primo settembre 2016: un'imbattibilità che si avvicina ai due anni, e che proprio nella gara con Panama ha toccato quota 20 partite consecutive. Contro la squadra di Gomez i Diavoli Rossi hanno passato un brutto primo tempo, non riuscendo a sfondare le strette maglie avversarie: per sbloccarla è servito Dries Mertens, con una magia da cineteca in apertura di secondo tempo. Da lì i ragazzi di Martinez si sono sciolti e la doppietta di Lukaku ha messo il cosiddetto ombrellino nel long drink per i primi tre punti di questo mondiale.

Al contrario, invece, la Tunisia è andata vicinissima a portare a casa un punto preziosissimo contro l'Inghilterra. In una gara sofferta, sbloccata dopo pochi minuti da Harry Kane e sostanzialmente dominata dagli uomini di Southgate, gli africani erano riusciti a trovare il pari grazie all'ingenuità di Walker ed al seguente rigore di Sassi. L'assedio britannico ha però dato i suoi frutti, nel finale, con lo stesso Kane capace di realizzare la sua doppietta personale per mandare in paradiso la nazionale dei Tre Leoni.

Le probabili formazioni

Si va verso una conferma in blocco da parte di Roberto Martinez dell'XI capace di domare Panama. Sostanzialmente un 3-4-3 atipico insomma, con Boyata da perno centale della difesa tra Vertonghen e Alderweireld davanti a Courtois. Confermato Meunier al pari di Carrasco, nonostante una prova abbastanza deludente all'esordio, mentre nel mezzo c'è ancora Witsel accanto a De Bruyne. Davanti, invece, Mertens e Hazard a sostegno di Romelu Lukaku.

Brutte notizie invece per Nabil Maaloul, CT tunisino, che dovrà fare a meno per il resto di questo mondiale del suo portiere titolare Mouez Hassen, per problemi alla spalla. A partire sarà dunque Farouk Ben Mustapha, già subentrato contro gli inglesi. L'altro cambio rispetto alla gara d'esordio dovrebbe essere l'ingresso di Haddadi da terzino sinistro al posto di Maaloul, con Ben Yousef e Bronn in mezzo, mentre Meriah sarà il terzino destro. Solito terzetto di centrocampo formato da Skhiri, Badri e Sassi, mentre davanti il riferimento è Khazri, che agirà tra Fakhreddine Ben Youssef e Naim Sliti.

Curiosità e precedenti

Quello di oggi sarà l'esordio assoluto per la divisa gialla del Belgio in competizioni ufficiali, nonché il quarto incrocio tra le due nazionali. Computo in perfetta parità, con una vittoria a testa per Belgio e Tunisia, entrambi in amichevole (2-1 nel 1992 per gli africani, 1-0 per Mertens e compagnia nel giugno 2014), mentre l'unico confronto ufficiale, alla coppa del mondo 2002, finì 1-1 con le reti di Wilmots e Bouzaiene.