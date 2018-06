Giappone-Senegal in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (17:00)

Appassionati lettori di Vavel Italia, un cordiale benvenuto da Antonio Abate. Questo pomeriggio seguiremo assieme Giappone-Senegal, match valido per il Girone H di questi Mondiali di Russia 2018. Contrariamente ai pronostici, asiatici ed africani hanno vinto la gara d’esordio, battendo per 2-1, rispettivamente, Colombia e Polonia. Ora si ritroveranno ad incrociare le rispettive lame sportive, cercando una vittoria che potrebbe seriamente regalare il passaggio del turno. L’equilibrio tattico dei nipponici si scontrerà dunque con l’atletismo guizzante dei ragazzi di Cissé, tecnico più giovane del Mondiale pronto a scrivere un’altra pagina miracolosa della propria nazionale. Pronosticare una sfida del genere è difficile, ci si aspetta comunque incertezza e spettacolo.

QUI GIAPPONE

Secondo le ultime di formazione, il Giappone dovrebbe scendere in campo confermando il 4-2-3-1 che tanto bene ha fatto contro la Colombia. Davanti al portiere del Metz Kawashima, la difesa a quattro dovrebbe essere formata da Sakai, Makino, Yoshida e l’ex Inter Nagatomo. Dietro all’eroica prima punta Osako, mattatore del match contro la Colombia, la trequarti verrà formata da Haraguchi, Kagawa ed Inui. In mediana, infine, Hasebe e Shibasaki.

Giappone (4-2-3-1): Kawashima; Sakai, Makino, Yoshida, Nagatomo; Hasebe, Shibasaki; Haraguchi, Kagawa, Inui; Osako

Source photo: profilo Twitter @YutoNagatomo5

QUI SENEGAL

Un consueto 4-3-3 per gli africani, che si affideranno ancora a M’baye Niang e Sadio Mane ai lati di Diouf. In porta, N’Diaye, protetto dal duo centrale Koulibaly-Sané e dall’accoppiata di terzini Wagué e Sabaly. Chiavi del centrocampo affidate a Gueye, affiancato dalle mezz’ali Ismaila e N’Diaye.

Senegal (4-3-3): K.N’Diaye; Wagué, Koulibaly, Sané, Sabaly; Ismaila, Gueye, N’Diaye; Niang, Diouf, Mané.

Source photo: twitter @ChampionsLeague

Secondo quanto visto nelle prime sfide delle due nazionali, è facile prevedere l’andamento della sfida: il Giappone cercherà di far leva su Kagawa per aprire la manovra, puntando ad un equilibrio tattico che gli ha impedito di capitolare contro la Colombia. Certo, l’uomo in più ha sicuramente favorito i nipponici, chiamati ora a dimostrare tutto il loro talento. Discorso analogo per il Senegal, capace comunque di limitare la manovra della Polonia nel match di andata grazie ad un pressing alto ed intenso per tutti i novanta minuti.

Spulciando le statistiche, Senegal e Giappone non si sono mai incrociati in incontri ufficiali ma solo in amichevoli: in tre sfide, gli africani hanno vinto due volte e pareggiato in un’altra occasione. L’ultima sfida si concluse per 1-0, nel 2003, con rete decisiva di Papa Diop. Sia Senegal che Giappone non hanno mai vinto le prime due sfide, anche se i samurai riuscirono a battere Russia e Tunisia nella fase a gironi del 2002. Curiosamente, infine, il Senegal è la formazione africana con la maggior percentuale di vittoria ai Mondiali: su sei partite, infatti, i leoni ne hanno vinte addirittura tre tra il 2002 e l’attuale edizione dei campionati del mondo. Tutto, dunque, spinge verso una partita davvero interessante e da vivere assieme.