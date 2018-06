Inghilterra-Panama in diretta, Mondiale Russia 2018 LIVE (14.00)

Panama: (4-5-1): Penedo; Murillo, Torres (C), Escobar, Davis; Barcenas, Cooper, Gomez, Godoy, Rodriguez; Perez. All. Gomez

Inghilterra: (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Loftus-Cheek, Henderson, Lingard, Young; Kane (C), Rashford. All. Southgate

Buongiorno e benvenuti a tutti ad una nuova diretta scritta, come sempre in tempo reale, su VAVEL Italia! Io sono Stefano Fontana e seguirò con voi Inghilterra-Panama, gara valevole per la seconda giornata del gruppo G del Mondiale di Russia 2018. Kick-off previsto per le 14.00 italiane a Nizhny Novgorod, nel cuore della Russia europea, agli ordini dell'egiziano Ghead Grisha.

Il Nizhny Novgorod Stadium dell'omonima città. | Fonte immagine: Twitter @fepafut

Il momento dell'Inghilterra

Dopo una trionfale cavalcata durante le qualificazioni, Gareth Southgate e i suoi hanno approcciato quello che doveva essere il mondiale del riscatto definitivo nel miglior modo: una partita dominata contro la Tunisia, ma incerta nel risultato fino al termine. Al gol in apertura di Harry Kane ha risposto Sassi dal dischetto, e nonostante l'assalto prolungato è servito un tocco da corner, ancora dello stesso Kane, in pieno recupero per sbloccare la gara e conquistare i tre punti.

Grande sollievo dunque dopo una gara di frustrazione per gli inglesi, che hanno aspettato l'ultimo momento possibile per spostarsi a Nizhny Novgorod da Volgograd, per sfruttare il clima meno afoso e non spendere troppe energie durante gli allenamenti nel caldo dell'estate russa. Arrivati ieri nel pomeriggio assieme a tutta la spedizione per un sopralluogo allo stadio, il CT Southgate e Jordan Henderson sono sembrati molto tranquilli e fiduciosi nel corso della vivace conferenza stampa.

L'ultima sessione di allenamento inglese, che Dele Alli ha fatto in gruppo. | Fonte immagine: Twitter @England

Il momento di Panama

Inutile specificarlo, per Panama questi giorni sono una vera e propria benedizione. Nessuna selezione rappresentativa del piccolo stato dell'America Centrale aveva mai raggiunto il traguardo di approdare alla fase finale di una Coppa Del Mondo. Per cui, in patria i ragazzi del sessantaduenne Hernan Gomez sono già eroi, ma non per questo vogliono partire battuti al cospetto di una delle grandi potenze del calcio europeo.

L'esordio, nonostante il 3-0 incassato dal Belgio, non è stato negativo: per 47 minuti gli americani hanno retto bene congelando il gioco avversario, poi sciolto dalla magia incredibile di Mertens e dalla voracità sotto porta di Lukaku, a segno con una doppietta. Comunque, i panamensi non ci stanno a fare da cenerentola e proveranno a portare a casa il miglior ricordo possibile dalla spedizione russa, già nella storia calcistica del paese.

La situazione nel girone G

Il girone G vede al momento il Belgio in testa nella maniera più assoluta: sei punti ottenuti grazie alle vittorie su Tunisia e Panama ed una differenza reti di +6 con otto gol segnati. Dietro, l'Inghilterra insegue per agganciare i fiamminghi allo stesso punteggio, potendo così giocarsi il primo posto nello scontro diretto dell'ultima giornata. Panama, dal canto suo, avrebbe bisogno di una miracolosa vittoria per poter continuare a sperare in una qualificazione che sarebbe senza dubbio la più clamorosa della storia calcistica internazionale.

Le probabili formazioni

Per quanto riguarda la formazione, Gareth Southgate dovrebbe scegliere un 3-5-2 atipico simile a quello messo in mostra alla prima uscita, ma con interpreti diversi: Marcus Rashford potrebbe avere infatti una chance, andando a ricoprire quindi un ruolo più da attaccante puro accanto ad Harry Kane rispetto a quanto fatto da Raheem Sterling. In mezzo, confermati Henderson e Lingard, probabilmente non sarà rischiato Dele Alli, che ha accusato un fastidio all’adduttore.

Il principale candidato alla maglia da titolare è Ruben Loftus-Cheek, che ha molto ben impressionato da subentrato nella prima gara di questo mondiale. Dietro tutto confermato: nonostante le incertezze c’è Walker da terzo centrale accanto a Stones e Maguire, tra i migliori in campo contro la Tunisia, a proteggere Pickford, mentre i tornanti dovrebbero essere Trippier a destra ed Ashley Young a sinistra.

Inghilterra (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Loftus-Cheek, Henderson, Lingard, Young; Kane (C), Rashford. All. Southgate

Marcus Rashford, probabile titolare domani, fotografato in allenamento. | Fonte immagine: Twitter @England

Parlando del campo per Panama, invece, potete preparare l’ipoteca sulla casa da scommettere: Gomez l’ha comodamente annunciata in conferenza stampa. “Sarà la stessa che ha affrontato il Belgio”, molto semplicemente, quindi vedremo (a meno di colpi di scena dell’ultim’ora) in campo un 4-5-1 con Perez unico riferimento offensivo. La linea difensiva sarà formata da Murillo, tra i più in palla all’esordio, come terzino destro, Davis come suo opposto e la coppia Torres-Escobar a protezione di Penedo. Barcenas è l’ala destra, Rodriguez il tornante mancino, mentre nel mezzo ci saranno Cooper e Godoy a spalleggiare il perno Gabriel Gomez.

Panama (4-5-1): Penedo; Murillo, Torres (C), Escobar, Davis; Barcenas, Cooper, Gomez, Godoy, Rodriguez; Perez. All. Gomez