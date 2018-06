Polonia - Colombia in diretta, Mondiale Russia 2018 LIVE (20.00)

Google Plus

Buona giornata cari lettori di VAVEL ITALIA e benvenuti alla diretta di Polonia - Colombia, gara valida per la seconda giornata del Gruppo H del Mondiale di Russia 2018. Calcio d'inizio fissato alle 20 alla Kazan Arena di Kazan. Restate con noi!

Una sfida da dentro o fuori per Polonia e Colombia: entrambe le formazioni devono vincere questa sera se vogliono rimanere in competizione!

Una sconfitta per una delle due squadre potrebbe eliminarle anche a seconda di quello che succederà nello scontro tra Giappone e Senegal.

Alla vigilia Polonia e Colombia erano le favorite nel gruppo H, quindi, a qualificarsi per la fase successiva, ma in questo mondiale delle sorprese sono proprio loro a rischiare di andare a casa prima del previsto.

Nella prima giornata la Polonia ha perso per 2-1 nei confronti del Senegal

La Polonia è arrivata in Russia con la speranza di passare la prima frase dopo 12 anni, ma ora la fiducia e soprattutto le speranze sono diminuite dopo il clamoroso ko alla prima giornata.

La stella e soprattutto il capitano della Polonia, Robert Lewandoski, ha giocato una partita deludente, facendo solo un tiro in porta tutta la partita, e questa sera vorrà riscattarsi.

Anche la Colombia era arrivata in Russia piena di speranze, ma dopo la sconfitta contro il Giappone, il proprio mondiale è appeso ad un filo.

La partita è finita 2-1 per il Giappone con l'espulsione di Carlos Sánchez, che ha anche causato il rigore realizzato poi da Kagawa.

César Ramos dirigerà la partita alla Kazan Arena

I precedenti sono favorevoli per la Colombia nei sette incontri, nessuna ufficiale: quattro vittorie in Colombia, due per la Polonia e un pareggio.

Le probabili formazioni

Polonia (4-2-3-1): Szczesny; Piszczeki, Glik, Cionek, Rybus; Krychowiak, Linetty; Milik, Zielinski, Grosicki; Lewandowski;

A disposizione: Bialkowski, Fabianski, Bednarek, Bereszynsk, Jedrzejczyk, Pazdan, Goralski, Peszko, Blaszczykowski, Kurzawa, Kownacki, Teodorczyk. CT: Adam Nawalka.

Colombia (4-2-3-1): Ospina; S. Arias, Murillo, Zapata, Mojica; Lerma, Aguilar; Cuadrado, James Rodriguez, Quintero; R. Falcao.

A disposizione: Cuadrado, Vargas, Diaz, Mina, D. Sanchez, Uribe, Barrios, Bacca, Borja, Muriel, Izquierdo. CT: J. Pekerman