Uruguay-Russia in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (16:00)

Una buon pomeriggio a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Uruguay-Russia, match valido per la terza ed ultima giornata del gruppo A del Mondiale di Russia 2018. Il calcio d'inizio - previsto per le ore 16:00 - verrà fischiato dall'arbitro senegalese Malang Diedhiou.

Diretta Uruguay-Russia

QUI URUGUAY

Gli uomini di Tabarez, dopo aver vinto con l'Arabia Saudita, sono pronti a giocarsi il primato nel gruppo contro i padroni di casa della Russia, anche loro a pieni punti nel girone. Se gli urugagi dovessero ottenere la vetta del gruppo, andrebbero a sfidarsi con una tra Spagna e Portogallo.

Un match, quello di oggi, che regalerà senza ombra di dubbio tantissime emozioni e tantissimo spettacolo. La celeste, fino ad ora, ha fatto il minimo indispensabile per ottenere i sei punti, dimostrando grande cinismo e un'ottima compattezza e solidità tra i reparti.

L'undici titolare non dovrebbe essere molto diverso da quello visto con l'Arabia Saudita. Solito 4-4-2 con Muslera tra i pali, coppia centrale formata da Godin e Gimenez, mentre sulle corsie agiranno Caceres e Varela. In mezzo a centrocampo, le redini sono di Vecino e Bentancur che saranno supportati lateralmente da Sanchez e Rodriguez. Solita coppia d'attacco Suarez-Cavani.

Live Uruguay-Russia

QUI RUSSIA

Al momento, i padroni di casa stanno disputando un mondiale grandioso. Otto gol segnati in due gare non sono pochi, ma quello che ha impressionato è stata la facilità con cui gli uomini di Cherchesov abbiano messo letteralmente in una strada prima Arabia e successivamente l'Egitto.

I Russi non hanno intenzione di fermarsi e dopo aver sbattuto l'Egitto di Salah fuori dai mondiali, vogliono ipotecare il passaggio agli ottavi con il primato nel girone. Non sarà cosa semplice, ma da quello che si è potuto vedere nelle due gare gli orsi sembrano avere tutte le carte a disposizione per battere l'Uruguay.

Parlando della formazione, Cherchesov dovrebbe riproporre lo stesso undici andato in campo contro l'Egitto. Akinfeev tra i pali, quartetto difensivo composto da Mario Fernandes, Ignashevich, Kutepov e Zhirkov. Mediana a 2 presa in mano da Zobnin e Gazinsky, mentre sulla trequarti agiranno Samedov, Golovin e Cheryshev. Lì davanti ancora Smolov.