Nigeria - Argentina in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (20:00)

Terza giornata del gruppo D della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018: in campo al St. Petersburg Stadium c'è Nigeria-Argentina. Si comincia alle ore 20:00.

Argentina: (4-3-3): Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Enzo Perez, Mascherano, Banega; Messi, Higuain, Di Maria. All. Sampaoli

Nigeria: (4-3-3): Uzoho; Shehu, Trost Ekong, Balogun, Idowu; Ndidi, Obi Mikel, Etebo; Moses, Musa, Iwobi. All. Yusuf

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Nigeria-Argentina, match valido per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Il calcio d'inizio - previsto per le ore 20:00 - verrà fischiato dall'arbitro turco Cuneyt Cakir.

QUI NIGERIA

Le "Super Aquile" hanno sorpreso già in sede di qualificazione, quando sono riuscite ad eliminare il Camerun campione del continente. Il valore della squadra, aldilà di qualche calciatore, è comunque noto; ecco perchè aveva stonato un po' al debutto quello 0-2 subito dalla Croazia.

Nella seconda giornata un lampo d'orgoglio si è trasformato in tre punti per i biancoverdi, che in questo modo hanno inguaiato l'Islanda ed al contempo regalato una chance ai loro odierni avversari. Chance che adesso - è obiettivo comune - dovrà essere abbattuta con una grande prestazione.

Per farlo, Salisu Yusuf è intenzionato a confermare il proprio 4-3-3. In porta c'è Uzoho. Nel reparto difensivo spazio a Shehu, Trost Ekong, Balogu ed Idowu. Il mediano è il veterano Obi Mikel, supportato dalla corsa di Ndidi ed Etebo. Moses, Musa ed Iwobi il tridente offensivo, dotato di una velocità più che notevole.

QUI ARGENTINA

Situazione complicatissima nello spogliatoio dell'Albiceleste, come rimbalza ormai da qualche giorno. Già i primi rumori erano iniziati dopo l'1-1 alla prima giornata contro l'Islanda, con una prestazione piuttosto deludente. Poi però pare che la bomba sia scoppiata definitivamente...

L'umiliazione subita dalla Croazia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ed ha portato ad una specie di "golpe" dei giocatori nei confronti del CT Sampaoli, ormai sfiduciatissimo. Pare che Mascherano si sia posto alla guida di questa "delegazione", e proprio lui dovrebbe quindi scegliere la prossima formazione.

Ufficialmente comunque sarà Jorge Sampaoli a schierare un particolare 4-3-3. In porta spazio ad Armani, preferito a Caballero. Larghi Mercado e Tagliafico, nel mezzo coppia Otamendi-Rojo. Il mediano sarebbe proprio Mascherano, con Enzo Perez e Banega mezzali. In avanti, Messi, Higuain e Di Maria.

CURIOSITÀ

È la sesta apparizione ad un Mondiale per i nigeriani ed è la quinta volta in questo parziale che affrontano la Selecciòn argentina: tutti i precedenti (1994, 2002, 2010, 2014) sono state vittorie proprio dei sudamericani. L'ultima volta, quattro anni fa, finì 2-3: doppiette per Musa e Messi, prima del gol-vittoria di Rojo. Tutti giocatori che anche oggi dovrebbero esserci dal 1'...