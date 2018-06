Corea del Sud-Germania in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Corea del Sud-Germania, match valido per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Il calcio d'inizio - previsto per le ore 16.00 - verrà fischiato dall'arbitro statunitense Mark Geiger.

DIRETTA COREA DEL SUD-GERMANIA

Qui Corea del Sud

Zero punti dopo due partite, il cammino della Corea ai Mondiali terminerà in qualsiasi caso al fischio finale di oggi pomeriggio, ma le Tigri d'Asia vogliono salutare la Russia al meglio. Uno sgambetto alla Germania campione del mondo in carica sarebbe il perfetto passo d'addio.

Dopo la sconfitta di misura all'esordio contro la Svezia, è arrivata anche quella contro il Messico. La Corea è apparsa maggiormente in partita con gli scandinavi che con gli americani, tuttavia il gol realizzato da Son potrebbe aver fatto scoccare la scintilla per conquistare la prima vittoria nel Mondiale.

Tae-Yong proporrà lo stesso undici visto nelle altre due partite con Son e Jae Sung a guidare l'attacco nel 4-4-2 coreano ed Hee-Chan e Seon Min sugli esterni per provare a bucare la difesa tedesca.

Qui Germania

La vittoria all'ultimo respiro contro la Svezia ha dato fiato ad una Mannschaft sull'orlo del baratro. L'energia derivante dal gol di Kroos ha svegliato una squadra dormiente ed ora i ragazzi di Löw sono pronti a strappare il pass per gli ottavi di finale.

Il primo posto è quasi irraggiungibile, tuttavia i tedeschi dovranno per forza di cose vincere, guadagnandosi così l'acceso alla fase ad eliminazione diretta. Nonostante le prestazioni a dir poco insufficienti offerte da Draxler nelle prime due partite, il commissario teutonico dovrebbe riproporlo titolare anche nella sfida alla Corea del Sud. Il centrocampista del Paris Saint Germain gode di infinita stima e sembra aver scalzato in maniera definitiva Ozil dall'undici titolare.

Al fianco dell'ex Wolfsburg ci saranno infatti Reus e Muller con Werner unica punta. Accantonata dunque l'ipotesi delle due punte, Mario Gomez partirà dalla panchina offrendo una possibilità in più a Löw per cambiare l'andamento della gara. Fuori Ozil, troverà di nuovo spazio Khedira, anche a causa dell'infortunio di Rudy, mentre in difesa tornerà Hummels, giusto in tempo per sostituire lo squalificato Boateng.

I precedenti

Germania e Corea del Sud si sono incontrate già tre volte, di cui due in incontri valevoli per la Coppa del Mondo. La prima, ad Usa '94, ha visto trionfare i tedeschi per 3-2 ed è di misura anche il successo del 2002, nel Mondiale di casa dei coreani, con il gol di Ballack che portò i tedeschi all'atto finale. L'unica vittoria degli asiatici è arrivata nell'ultimo incontro giocato, nel 2004, ed era un'amichevole. A giustiziare i teutonici ci pensarono Dong-Jin Kim, Dong-guk Lee e Jae-Jin Cho.