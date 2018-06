Svizzera - Costa Rica in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (20:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Svizzera-Costa Rica, match valido per la terza giornata del gruppo E della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 20:00, verrà fischiato dall'arbitro francese Turpin.

QUI SVIZZERA

Quella rossocrociata è una delle tante selezioni arrivate a questo torneo con l'etichetta di "possibile outsider". Etichetta finora portata con ottimi risultati da una squadra che si è mostrata su due fronti: il primo, quello brutto e cattivo, sporco ed efficace dell'1-1 strappato al Brasile nella prima giornata.

E poi il secondo, quello della squadra saggia e spietata che ha ribaltato l'iniziale vantaggio ottenuto dalla Serbia. Risultato? 4 punti in due partite ed una qualificazione che pare assolutamente alla portata. Per esserne certi, "basta" superare la controparte odierna e saranno sicuramente ottavi.

Vladimir Petkovic è intenzionato a non variare più di tanto il proprio 4-2-3-1. In porta il titolare è Sommer, così come in difesa lo sono Lichtsteiner, Schar, Akanji e Rodriguez. A centrocampo tutta la sostanza di Behrami e Xhaka, con il trittico Shaqiri-Dzemaili-Zuber invece sulla trequarti. La punta dovrebbe essere Gavranovic (Seferovic non è al meglio).

QUI COSTA RICA

Occhio a pensare che i Ticos però siano la classica squadra che, esaurito l'obiettivo-ottavi, si lasci andare agli avversari senza problemi. L'unità del gruppo è tale da pensare che difficilmente lasceranno qualcosa al caso, specie con tutti i rimpianti che si portano dopo il KO con la Serbia al debutto.

La sensazione è che si potesse fare meno, invece, contro il Brasile di Tite, che ha certificato l'eliminazione della Sele dopo soltanto due gare. Oggi l'obiettivo è dunque onorare la maglia e trovare almeno un gol: non è mai successo che i costaricani abbiano lasciato questa competizione senza mai segnare...

Oscar Ramirez proverà quindi a non passare alla storia negativa col suo solito 5-4-1. In porta la stella Navas, la linea difensiva dovrebbe vedere Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte ed Oviedo (oppure Calvo). Esterni alti Ruiz e Bolanos - favorito su Venegas -, mediani Guzman e Borges. Urena la punta.

CURIOSITÀ

Non sarà una giornata come le altre per David Guzman, che ha fatto il proprio debutto con la Tricolor proprio contro lo stesso avversario di oggi, nel giugno del 2010. Non era un campionato mondiale in quell'occasione; contro le nazionali europee però i centroamericani vantano tradizionalmente uno score equilibrato in questo torneo. 10 incontri, 3 vittorie, 4 pari e 3 sconfitte.