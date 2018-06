Serbia-Brasile, LIVE Mondiali Russia 2018 (20:00)

Una buona serata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Serbia-Brasile, match valido per la terza ed ultima giornata del gruppo E del campionato del mondo 2018. Il calcio d'inizio - previsto per le ore 20:00 - verrà fischiato dall'iraniano Alireza Faghani.

QUI SERBIA

I serbi sono reduci da una pesante sconfitta contro la Svizzera che potrebbe compromettere il loro cammino in questo mondiale. Certamente un peccato per una squadra che, fino ad ora, ha mostrato un bel calcio e che ha tutte le carte in regola per proseguire alle fasi finali.

Bisogna lavorare sul piano psicologico, lo sa benissimo il C.T. Krstajic. Contro la Nazionale Svizzera si sono visti tutti i limiti mentali delle Aquile Bianche: una prima mezz'ora da grande squadra, al momento del pareggio però sono caduti in panico, si sono sbilanciati e alla fine l'hanno persa.

Servirà necessariamente una vittoria stasera per ipotecare il passaggio agli ottavi e per eliminare clamorosamente i verdeoro, anche loro a caccia dei fondamentali tre punti.

Per quanto riguarda l'undici titolare, Krstajic non dovrebbe introdurre cambiamenti e riconfermare il 4-2-3-1. Stojkovic in porta, quartetto difensivo composto da destra a sinistra da Ivanovic, Tosic, Milenkovic e Kolarov. Mediana formata da Milivojevic e Matic che andranno a supportare sulla trequarti Tadic, Milinkovic-Savic e Ljajic. Unica punta Mitrovic.

QUI BRASILE

La selceçao è reduce da una vittoria per 2-0 last minute contro la Costa Rica. Gli uomini di Tite devono necessariamente vincere e conquistare i tre punti per staccare il pass per gli ottavi di finale. Neymar e compagni arrivano da primi grazie alla differenza reti rispetto alla Svizzera.

I verdeoro, dopo il pareggio della prima giornata contro la Svizzera, contro la Costa Rica hanno finalmente mostrato una chiara idea di gioco, basata sulle corsie laterali e sullo sfruttare la rapidità e la velocità degli esterni. Inoltre, la grande disponibilità di esterni che sanno puntare l'uomo ha permesso a Tite di vincere il match.

Ecco perché il C.T. brasiliano si affiderà ai suoi migliori undici per battere le Aquile Bianche. Solito 4-3-3 con Alisson tra i pali, Fagner e Marcelo sugli out di difesa e Miranda-Thiago Silva al centro. Cabina di regia affidata alla fisicità di Casemiro, supportato dalle due mezzali Paulinho e Coutinho. Tridente stellare composto da Willian, Gabriel Jesus e Neymar.