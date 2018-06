Senegal - Colombia in diretta, LIVE Russia 2018 (16:00)

Gentili lettori di Vavel Italia, un cordiale saluto da Simone Cappelli, che vi invita a seguire assieme l'emozionante Senegal-Colombia, match valido per il terzo turno del girone H di Russia 2018.

Con il Giappone impegnato contro una Polonia già eliminata, le due formazioni non dovranno sottovalutare la sfida, affrontandola con calma e concentrazione. Secondo quanto appreso nelle prime due uscite, le due formazioni cercheranno di imprimere il loro gioco partendo dalle fasce, cercando nel contempo soluzioni alternative e vincenti: il Senegal proverà ad aggredire i difensori colombiani, per contro la Colombia potrà provare di sfondare per linee centrali grazie al tesso tecnico di calciatori come Quintero e James Rodriguez.

Le ultime di formazione vogliono un Senegal meno offensivo rispetto alle prime due uscite, con Aliou Cissé pronto a schierare i suoi adottando un 4-3-3 meno scoperto. Al fianco di M’baye Niang, infatti, dovrebbero giocare Sadio Mané e N’Diaye. Davanti all’omonimo portiere, la difesa a quattro sarà la stessa vista contro il Giappone, con Wagué e Sabaly ai lati di Kalidou Koulibaly e SAlif Sané. I terzini dovranno migliorare in fase difensiva, limitando i tagli degli esterni colombiani. Chiavi del gioco affidate a Gana, con Ismaila e N’Diaye ai lati.

Senegal (4-4-2): K.N’Diaye; Wagué, Sané, Koulibaly, Sabaly; Ismaila, Gana, A. N’Diaye, Mané; Niang, P.A. N’Diaye. CT: Cissé.

Classico 4-2-3-1, invece, per la Colombia, che si affiderà sicuramente a Radamel Falcao per scardinare il possente muro difensivo africano. Ospina in porta, con Mina e Sanchez davanti a lui, come protezione difensiva. Ai lati Pekerman sceglierà probabilmente Arias e Mojica. Nella zona mediana del campo, invece, Barrios ed Aguilar. Grande interesse per la zona della trequarti, dove il talento del Bayern Monaco James Rodriguez verrà affiancato da Juan Cuadrado e Quintero.

Colombia (4-2-3-1): Ospina; Arias, Mina, Mojica, Sánchez; Barrios, Aguilar; Cuadrado, James Rodriguez, Quintero; Falcao. CT: Pekerman

Anche questa sfida sarà un inedito assoluto se si parla di competizioni ufficiali. L’unico incontro tra Senegal e Colombia risale infatti al 2014, un’amichevole in cui il risultato terminò sul 2-2. I ragazzi di Aliou Cissé dovranno però stare attenti a James Rodriguez, che ha preso parte a dieci goal su sette presenze ai Mondiali. Per contro, l’attenzione dei sudamericani dovranno limitare Sadio Mané, in assoluto il più pericoloso dei suoi. Si prevede dunque una sfida emozionante e divertente, con le due formazioni che cercheranno sicuramente di far leva sul proprio attacco per bucare le difese avversarie.