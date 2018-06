Inghilterra-Belgio, LIVE Mondiali Russia 2018 (20.00)

Una buona serata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Inghilterra-Belgio, match valido per la terza ed ultima giornata del Gruppo G dei Mondiali di Russia 2018. A fischiare il calcio d'inizio sarà il direttore di gara sloveno Damir Skomina.

Diretta Inghilterra - Belgio

QUI INGHILTERRA

La roboante vittoria per 6-1 contro il piccolo Panama ha sicuramente portato alla celebrazione dell'Inghilterra e alla sua immediata candidatura per la vittoria finale del Mondiale. Fino a poche settimane fa, invece, la nazionale allenata da Southgate era vista più come un'outsider che però non sarebbe stata in grado di andare molto lontano. L'organizzazione e, soprattutto, un nove come Kane fanno paura, anche al Belgio. Nell'ultimo atto del Girone G gli inglesi, come detto dal loro CT, puntano alla vittoria e al passaggio del turno come primi, senza guardare a chi verrà dopo.

Southgate va verso la conferma del modulo, ovvero il 3-5-2, anche se dovrebbero variare alcuni uomini. In mezzo al campo non si tocca Lingard, mentre Loftus-Cheek dovrebbe partire dal 1' a causa dell'infortunio di Alli che non ha ancora recuperato al 100%. A sinistra spazio a Rose del Tottenham, mentre in attacco insieme a Kane torna Rashford, con Sterling in panchina almeno dall'inizio. Attenzione ai diffidati, che sono Loftus-Cheek e Walker.

QUI BELGIO

Se in casa Inghilterra Southgate chiede a gran voce i 3 punti, in casa Belgio Martinez prova a tenere i remi in barca, pensando anche al futuro della sua nazionale in questo Mondiale: per il CT dei belgi, i 3 punti non sono fondamentali e questa partita sarà l'occasione per far ruotare gli uomini, con la rosa titolare che vedrà diversi cambi di formazione, ma comunque di qualità. Il 5-2 contro la Tunisia ha visto la doppietta di Hazard e Lukaku, che non scenderanno in campo dall'inizio, ma anche il gol di Batshuayi: l'attaccante del BVB di proprietà del Chelsea deve mettersi in luce per far cambiare il suo futuro con le squadre di club.

Martinez, come già annunciato, effettuerà diversi cambi nel 3-4-2-1 che scenderà in campo a Kaliningrad. L'unico titolare che rimane è Courtois, che vedrà davanti a se una linea a 3 composta da Vermaelen, Kompany e il giovane Dendoncker; in mezzo al campo la diga la formano Dembelé e Fellaini, mentre più avanzati alle spalle di Batshuayi ci saranno Januzaj e Tielemans. In campo dal 1' anche il fratello di Hazard, Thorgan Hazard, anche lui molto talentuoso.

GLI SCENARI

Ma arrivare primi conviene davvero? Nel caso di Inghilterra e Belgio nel Girone G forse no. Intanto entrambe arrivano all'ultimo atto appaiate in testa alla classifica con 6 punti e la stessa differenza reti, +6, ma in virtù della classifica Fair Play è l'Inghilterra a comandare la graduatoria. Al termine dei 90', non cambia molto per chi passa come prima o seconda: entrambe infatti incontreranno una tra Giappone, Senegal e Colombia agli ottavi. Cambia, e anche tanto, il percorso dai quarti: chi passa come prima, salvo che poi passi anche gli ottavi, incontrerà la vincente di Svezia-Svizzera, mentre chi passa come seconda ha lo spettro del Brasile ai quarti.

L'ARBITRO

Il direttore di gara sarà lo sloveno Damir Skomina, coadiuvato in campo dai due assistenti Praprotnik e Vukan, mentre il quarto ufficiale sarà l'arabo Mohammed Mohammed Abdulla. Il fischietto sloveno ha già arbitrato una partita in questo Mondiale, Colombia-Giappone finita 1-3 in favore dei nipponici lo scorso 19 Giugno. In totale sono 462 i match diretti dall'arbitro, tra cui anche la Semifinale di ritorno di Champions tra Roma e Liverpool, oggetto di molte critiche per un mancato rigore concesso ai giallorossi. Ha già arbitrato Inghilterra e Belgio negli ottavi di finale di Euro 2016: gli inglesi persero 1-2 contro l'Islanda, i Red Devils caddero 3-1 sotto i colpi del Galles.