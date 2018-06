Uruguay - Portogallo, LIVE ottavi di finale Mondiali Russia 2018

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti a Soci, dove allo Stadio Olimpico Fist si giocherà il secondo ottavo di Finale del Mondiale di Russia 2018. In campo, a giocarsi l'accesso ai quarti, l'Uruguay di Tabarez, che ha chiuso al primo posto da imbattuta il gruppo A, ed il Portogallo, trascinato dalle prodezze di Cristiano Ronaldo fino al secondo posto del raggruppamento B. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

La situazione

Uruguay e Portogallo arrivano all'appuntamento con gli ottavi di finale tra molte certezze - i primi soprattutto - e qualche dubbio. La quadra, la solidità e la compattezza dei sudamericani è la chiave di Volta per i successi della squadra di Tabarez nella prima fase, nella quale i non irresistibili Egitto, Arabia Saudita e Russia si sono inchinati sotto i colpi di Suarez e soci. Diverso il percorso dei lusitani Campioni d'Europa, protagonisti di un girone fatto di alti e bassi: discreta prestazione corale nel 3-3 dell'esordio contro la Spagna, prima del successo sul Marocco - entrambe marchiate a fuoco dal fenomeno Ronaldo - prima del pareggio per 1-1 contro l'Iran che ha fatto vacillare e non poco la qualificazione dei portoghesi nei minuti finali.

Il cammino dell'Uruguay



Uruguay - Egitto 1-0

Uruguay - Arabia Saudita 1-0

Uruguay - Russia 3-0

Le certezze dell'Uruguay sono rappresentate dalla compattezza del reparto difensivo - 0 gol subiti nei tre incontri fin qui disputati - e dalla qualità, indiscutibile, del duo d'attacco composto da Cavani e Suarez. Quasi mai spettacolare l'Uruguay di Tabarez, ma sempre pericolosa in ripartenza. Il lavoro ai fianchi dei sudamericani potrebbe sfiancare la resistenza dei portoghesi, apparsi molto meno solidi rispetto a due anni fa, quando Fonte e Pepe rappresentavano - con Rui Patricio alle spalle - un muro invalicabile per gli attacchi rivali. All'individualità ed alle giocate di Cristiano Ronaldo si aggrappa dunque la formazione lusitana, la quale chiede al fenomeno di Madeira un altro miracolo.

Il cammino del Portogallo



Portogallo - Spagna 3-3

Portogallo - Marocco 1-0

Portogallo - Iran 1-1

Le dichiarazioni della vigilia

"Sarebbe meraviglioso battere il Portogallo - ha spiegato alla vigilia dell'incontro Oscar Washington Tabarez - e faremo il possibile per riuscirci. Per me non vale la pena che spendiate tutta questa energia per chiedermi cosa potrebbe succedere e di Cristiano Ronaldo. Di lui posso dire che è un grandissimo attaccante e, cosa molto importante, anche un autentico leader della sua nazionale. Ma non possiamo preparare una partita così importante focalizzando la nostra attenzione su un singolo giocatore, anche se dall'enorme potenziale. Comunque Ronaldo non può fermarlo un singolo avversario, ci si riesce col lavoro di squadra. Ed è quanto tenteremo di fare".

Accanto al direttore delle operazioni, il risolutore offensivo numero uno, protagonista delle ultime due partite, Luis Suarez, il quale parla del duello a distanza con Cristiano Ronaldo: "Qui è totalmente diverso rispetto alla Liga. In Spagna ci siamo affrontati tante volte, ma il 'Clasico' è una cosa e quando giochi in nazionale è un'altra, si prova un sentimento differente. Ma anche questa è una grande partita, anche se non c'è mai stata rivalità fra Uruguay e Portogallo. Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo che era di arrivare alla fase dell'eliminazione diretta, ma adesso non vorremo fermarci qui. Pepe è un grande difensore? Lo è, ma si gioca in undici contro undici e ciò che conta è la qualità collettiva".

Rispetto ma non timore nelle parole di Fernando Santos per quanto riguarda la sfera lusitana. Queste le sue dichiarazioni nella giornata di ieri dal ritiro dei portoghesi: "Tabarez? E' alla guida dell'Uruguay da 12 anni e ha un forte ascendente sui suoi. sa molto bene ciò che vuole, ma di fronte troverà un grande avversario, che sarebbe il Portogallo. Loro lo sanno, e vedrete che non sarà una partita facile, né per noi né per gli uruguayani. Però ammetto che ho molta fiducia nei miei e penso che alla fine passeremo noi. Sì, con tutto il rispetto, voglio sbilanciarmi e dico che vinceremo, anche se l'oro hanno gente del calibro di Bentancur, Vecino, Caceres, Godín e Giménez, che per me sono tutti ottimi giocatori. Per non parlare dei due davanti, Cavani e Suarez: se sono titolari rispettivamente nel Psg e nel Barcellona c'è un motivo. Li rispettiamo molto, ma vedrete che alla fine li batteremo".

Al suo fianco il terzino destro Cedric Soares, il quale ha ribadito l'importanza di passare il turno: "Metteremo in campo tutte le nostre energie. Chiaramente l'obiettivo principale è quello di vincere la partita e passare il turno, L'Uruguay è una grande squadra, un'ottima Nazionale, ma noi siamo Campioni d'Europa e dobbiamo dimostrare tutto il nostro valore, le nostre qualità. Loro hanno le loro buonissime individualità, hanno vinto il girone non subendo gol e vincendo tutte le partite, ma anche noi abbiamo i nostri punti di forza. Abbiamo preparato la partita al meglio e in queste ultime ore continueremo a lavorare per presentarci nelle migliori condizioni possibile alla gara".

Le ultime dai campi

Rispetto all'assetto visto nelle tre gare del girone, Tabarez potrebbe mutare leggermente le posizioni dei centrocampisti inserendo Bentancur dietro alle punte - Cavani ed ovviamente Suarez - per infastidire in fase di non possesso le geometrie di Adrien Silva. Alle sue spalle cerniera di mediana formata da Torreira e Vecino, muscoli e dinamismo al servizio del terzetto difensivo che vedrà impegnati Caceres, Gimenez e Godin. In porta Muslera, sulle fasce laterali Nandez e Laxalt a percorrere tutta la fascia.

Confermato Gonçalo Guedes - al posto di un fiacco André Silva - accanto a Cristiano Ronaldo nell'attacco dei portoghesi. Quest'ultimo sarà alimentato sulle fasce laterali da Quaresma da una parte e Joao Mario dall'altra: verosimilmente la spinta dell'ex Inter sulla destra sarà predominante rispetto alla corsia opposta, dove sarà Guerreiro ad aiutare il più compassato Joao Mario a costruire le azioni sulla corsia mancina. Il laterale del Borussia Dortmund completa il quartetto difensivo formato da Soares, Pepe e Fonte davanti a Rui Patricio. Bernardo Silva dalla panchina.

Le probabili formazioni

Uruguay (3-4-1-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin; Nandez, Torreira, Vecino, Laxalt; Bentancur; Suarez, Cavani.



Portogallo (4-4-2): Rui Patricio; Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro; Ricardo Quaresma, William Carvalho, Adrien Silva, Ricardo Quaresma; Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo.