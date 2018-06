Francia - Argentina in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (16:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Francia-Argentina, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 16:00 alla Kazan Arena, verrà fischiato dall'arbitro iraniano Alireza Faghani.

QUI FRANCIA

Il debutto contro l'Australia, aldilà del risultato finale positivo, aveva messo in luce tutti i difetti di quella che era allora la selezione transalpina: piatta, con pochi riferimenti, tendente ad alcune distrazioni ingenue. L'inserimento di Giroud ha migliorato le cose, ma i dubbi rimangono.

Resta che comunque l'unica partita non vinta dai Bleus in quest'edizione è stata quella meno significativa, a qualificazione già ottenuta, pareggiata per 0-0 contro la Danimarca. In generale quindi la squadra contro avversari non dalla grandissima portata ha espresso una buona solidità: ora arriva un test più complicato.

Il dubbio più grande per Deschamps riguarda lo schieramento: rischiare ancora il 4-2-3-1 più offensivo o puntare su un 4-3-3 leggermente più bilanciato? La prima ipotesi sembra la più probabile. In questo modo l'ex allenatore della Juventus non si troverebbe a dover scegliere chi mandare in panchina fra i big d'attacco...

Dietro all'ormai imprescindibile Giroud, spazio a Mbappé, Griezmann e Dembelé. Nel 4-2-3-1, Didier Deschamps riparte da questo strepitoso attacco, con Pogba a fare coppia con Kanté in mediana. Andando a ritroso troviamo Pavard, Varane, Umtiti ed Hernandez. In porta, ovviamente, c'è Hugo Lloris.

QUI ARGENTINA

Il successo per 2-1 sulla Nigeria è stato il primo in terra russa dell'Albiceleste ed è stato abbastanza per strappare il pass alla conquista degli ottavi. In ogni caso la situazione anomala della nazionale sudamericana pare tutt'oggi lontana dal potersi dire "risolta"...

Vi abbiamo raccontato, già nei giorni successivi al devastante 3-0 subito dalla Croazia, di come un gruppo di senatori - guidato da Mascherano - avesse di fatto esautorato il CT Sampaoli. La sfiducia nei confronti dell'hombrecito era già latente prima dell'inizio di questa competizione ed ora è esplosa.

Di fatto quindi si va verso la stessa formazione che è riuscita nell'impresa quattro giorni fa, che solo grazie ad uno difensori con meno equilibrio di tutta la Premier League, Rojo, è riuscita ad arrivare qui. In ogni caso però il primo tempo contro i nigeriani era genericamente andato bene.

Ufficialmente sarà Jorge Sampaoli a confermare un 4-4-2 fluido, con Armani in porta. I terzini sono Mercado e Tagliafico, i centrali Otamendi e Rojo. Pérez si adatta come esterno destro, dall'altro lato c'è Di Maria, a centrocampo Mascherano e Banega. Messi si muove attorno ad Higuain in attacco.

CURIOSITÀ

Abbiamo imparato a conoscerlo in Serie A, ma il suo impatto in terra internazionale non è mai stato così rilevante. Gonzalo Higuaìn è chiamato ad un riscatto con la Selecciòn e chissà che non possa ottenerlo proprio contro il Paese in cui è nato. Il Pipita è fisicamente nato a Brest, ma ovviamente è cresciuto in Argentina.