Russia - Spagna in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (16:00)

NOTE: Ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018: in campo al Luzhniki Stadium in Mosca c'è Russia-Spagna. Si comincia alle ore 16:00.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Russia-Spagna, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 16:00 al Luzhniki Stadium di Mosca, verrà fischiato dall'arbitro olandese Bjorn Kuipers.

QUI RUSSIA

Le prime due partite di questo torneo hanno portato nuova linfa ed entusiasmo al popolo locale, in precedenza molto sfiduciato nei confronti della selezione nazionale. In particolare dopo il 3-1 all'Egitto, che è significato qualificazione assicurata con un turno d'anticipo, è scoppiato l'entusiasmo.

Per gli Orsi il KO contro l'Uruguay è stato un po' una battuta d'arresto alle nuove ambizioni, ma comunque la sensazione di poter compiere un'impresa oggi è rimasta più viva che mai. Continua a filtrare positività anche dalle ultime notizie in termini di formazione, che propongono un undici prettamente offensivo.

Vi abbiamo già raccontato da ieri infatti dell'intenzione di Cherchesov di puntare su un undici prettamente di qualità, per combattere gli ex campioni del mondo proprio con l'arma che loro stessi utilizzano. Un'intenzione che fa capire a che livelli sia arrivata la convinzione di potercela fare: sarà forse un po' troppa, questa "sfrontatezza"?

Stanislav Cherchesov è intenzionato a puntare su un 4-2-3-1 con Samedov, Golovin e Cheryshev tutti insieme alle spalle dell'unica punta Dzyuba. Zobnin farà coppia su uno fra Gazinskiy (favorito) e Kuzjaev in mediana, andando a ritroso troviamo invece la linea con Mario Fernandes, Kutepov, Ignashevich e Zhirkov. Akinfeev in porta.

QUI SPAGNA

Sappiamo della situazione un po' complicata in cui la Roja ha attraversato il proprio girone, concluso sì al primo posto (peraltro, gli odierni avversari hanno chiuso da secondi ma con 6 punti, contro i 5 ottenuti degli iberici) ma con una sola vittoria, peraltro grazie ad un gol piuttosto casuale, contro l'Iran.

D'altronde dopo il clamoroso esonero di Lopetegui a 48 ore dal debutto in questa manifestazione era facile immaginarsi qualche conseguenza a livello psicologico, come quelle difficoltà evidenziate al debutto, in quel pirotecnico 3-3 col Portogallo. In ogni caso, la qualità a disposizione non è cambiata...

E proprio per questo le Furie Rosse rimangono fra le grandi favorite per la vittoria finale. Per scacciarsi definitivamente i dubbi della critica di dosso questo passaggio sarà fondamentale. E sembra che verrà affrontato sempre con lo stesso sistema e lo stesso atteggiamento di sempre.

Fernando Hierro non ha motivo di modificare infatti il proprio 4-3-3. In porta confermato De Gea. I terzini sono Carvajal e Jordi Alba, solita coppia Piqué-Sergio Ramos in mezzo. Ballottaggio Thiago-Koke, con il primo in vantaggio, al fianco di Sergio Busquets ed Iniesta. David Silva ed Isco liberi di muoversi attorno a Diego Costa in attacco.

CURIOSITÀ

Interrogato da FIFA TV di un pensiero sul suo collega ed oggi avversario Hierro, Cherchesov ha risposto così: "Ci ho giocato contro! Ricordo ancora un suo tiro potente che ho parato, diretto all'angolo della porta. Vincemmo quella partita, tra l'altro". Il riferimento è ad una gara di Champions League fra Real Madrid e Spartak Mosca, datata 1991, risultato finale di 1-3.