Portogallo, eliminazione annunciata?

Dopo Leo Messi anche Cristiano Ronaldo lascia, a distanza di qualche ora, la scena del Mondiale di Russia 2018. Dopo i segnali non propriamente confortanti del girone di qualificazione, il Portogallo di Fernando Santos si è sciolto sotto i colpi della Celeste uruguagia di Oscar Washington Tabarez, la quale ha dimostrato maggiore cinismo e solidità, pragmatismo ed equilibrio, armi che avevano fatto della nazionale lusitana la squadra campione d'Europa qualche mese fa in Francia. Quella impermeabilità difensiva che oltre le Alpi aveva fatto grande Ronaldo e soci - 1 gol subito in 4 partite - è diventata invece il motivo della disfatta russa dei portoghesi, travolti dalle folate di Cavani e Suarez.

I mali dei portoghesi arrivano da lontano e, i primi sentori che qualcosa non andasse per il verso giusto si sono avuti dopo la prima partita del raggruppamento, quando i tre gol subiti dalla Spagna - e le svariate occasioni per la Roja - hanno fatto suonare un primo campanello d'allarme, parzialmente spento dalle roboanti prestazioni di Cristiano Ronaldo. I gol del fenomeno di Madeira non sono bastati però a cucire del tutto le ferite e la mezz'ora di interminabile sofferenza contro l'Iran ha rappresentato la radiografia perfetta di una squadra non ancora pronta a quel salto di qualità che le si chiedeva dopo l'Europeo. Detto, fatto. Al primo banco di prova di un certo rilievo è arrivata la sconfitta, meritata, contro l'Uruguay.

Foto Portugal Twitter

Due disattenzioni fatali, quelle di una difesa in bambola in occasione delle due marcature dell'ex centravanti del Napoli. Prima un larghissimo triangolo firmato Cavani-Suarez che nessuno tra centrali e terzini è riuscito a leggere, poi un rinvio di Muslera a mettere a soqquadro un reparto intero fino all'assist di Bentancur per il Matador, il cui destro a giro ha tagliato le gambe ai portoghesi nel momento di maggiore spinta e sforzo emotivo. Non è bastata la reazione di nervi dell'intervallo: dieci minuti furiosi che sono valsi il pareggio ed un'inerzia quasi del tutto ribaltata. Non sono bastati i nervi perché l'organizzazione difensiva dell'Uruguay ha messo a nudo i limiti strutturali di un attacco, quello lusitano, che poggia le basi sulle accelerazioni di Ronaldo, ingabbiato perfettamente da Torreira, Vecino, Caceres e dai due centrali.

Il Fenomeno non ha mai trovato spazi, andandoli a cercare spesso sulle fasce oppure sulla trequarti, a distanza siderale dalla porta, riuscendo raramente a mettersi in partita e dando pochissimo apporto alla causa - non per colpe proprie. L'atteggiamento del sette è stato in ogni caso encomiabile, al quale soltanto il funambolo Bernardo Silva ha saputo accostarsi in termini di sforzo: l'esterno del City è risultato il più pericoloso e costante per tutta la durata della contesa, ma le sue percussioni sono rimaste spesso fini a sé stesse, quasi mai concretizzate da uno sciupone Guedes e da un impresentabile Pereira sulla destra. Dalla parte opposta Guerrero ha dato sì sfogo ad una manovra troppo spesso lenta e compassata, ma non è riuscito a ripetere le clamorose prestazioni offerte in terra transalpina.

Il Portogallo lascia la Russia con qualche rimpianto di troppo, ma consapevole che il cammino fatto non è stato all'altezza delle attese. Disattenzioni fatali, che costano a Fernando Santos l'eliminazione e a Cristiano Ronaldo l'addio - forse ultimo - alla manifestazione continentale per Nazioni.