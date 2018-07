Croazia - Danimarca in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (20:00)

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Croazia - Danimarca, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 20.00 al Al Nizhny Novgorod Stadium, verrà fischiato dall'arbitro argentino Néstor Pitana.

Questa sera Croazia e Danimarca, rispettivamente prima del Gruppo D e seconda del Gruppo C, andranno alla ricerca di un posto nei quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018 dove troveranno la vincente della sfida tra la Spagna e la Russia.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/

La Croazia arriverà a questa sfida dopo aver vinto tre gare su tre battendo anche l'Argentina di Messi con un sonoro 3-0. Discorso diverso per la Danimarca che ha vinto solamente una partita contro il Perù pareggiando poi con Australia e Francia.

https://twitter.com/DBUfodbold

Dalic confermerà la squadra migliore. L'unica punta sarà Mario Mandzukic, ancora alla ricerca del primo gol in questo Mondiale, supportato da dal trio offensivo Perisic, Rebic e Luka Modric.

Modulo a specchio quello che proporrà Hareide: in attacco ci sarà come unica punta Jorgensen.

https://twitter.com/HNS_CFF

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Dalic, ct della Croazia: "Non avvertiamo la pressione che viene da fuori, l’unica pressione che abbiamo e’ quella che arriva da noi stessi. Siamo venuti in Russia per fare qualcosa di buono. Sono ottimista, ho fiducia nella mia squadra ma so che non sara’ facile".

https://twitter.com/HNS_CFF

Hareide, ct della Danimarca: "Attendiamo con ansia la sfida di domani, consapevoli del fatto che troveremo di fronte la migliore squadra di tutti i gironi di qualificazione. La Croazia ha forse giocato il miglior calcio di fra tutte le squadre in lizza ai Mondiali".

https://twitter.com/DBUfodbold

LE PROBABILI FORMAZIONI

Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Rebic, Modric, Perisic; Madzukic. CT: Dalic

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen. CT: Hareide.

Arbitro: Néstor Pitana (Argentina)

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Croazia e Danimarca si sono affrontate cinque volte nella loro storia: due vittorie per parte ed un pareggio. Bilancio in perfetta parità.

Sono ben otto rappresentanti della serie A: Strinic, Perisic, Badelj, Mandzukic, Brozovic e Pjaca per la Croazia con Larsen e Cornelius per la Danimarca.

Modric, con la partita di oggi, raggiungerebbe Srna come croato con il maggior numero di presenze in un maggiore torneo internazionale (18).