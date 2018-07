Svezia - Svizzera in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (16:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Svezia-Svizzera, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 16:00 a San Pietroburgo, verrà fischiato dall'arbitro sloveno Damir Skomina.

QUI SVEZIA

Arrivata in Russia a spese dell'Italia, quella svedese si è confermata selezione assai arcigna anche per le avversarie nel corso del torneo. L'unica sconfitta è arrivata contro la Germania e soltanto grazie ad un colpo di genio di Kroos nel recupero, ma altrimenti la squadra non ha mai dato segni di sofferenza.

Anzi nella terza giornata ha guadagnato la qualificazione agli ottavi da prima classificata proprio ai danni dei tedeschi, regolando il Messico con un sonoro 3-0. Adesso l'obiettivo è continuare a sorprendere ed arrivare più in fondo possibile, guadagnandosi definitivamente l'etichetta di "sorpresa".

Oggi non ci sarà l'esperto Larsson a disposizione per squalifica, e sembra che Andersson pescherà da una vecchia conoscenza della nostra Serie A per sostituirlo, ponendo Albin Ekdal fra i titolari. Per il resto la fazione scandinava dovrebbe poter contare sulla rosa al completo.

Jan Andersson confermerà di sicuro il proprio 4-4-2. In porta il titolare è Olsen, i terzini invece sono Lustig ed Augustinsson con la solita coppia Lindelof-Granqvist nel mezzo. Sulla linea mediana spazio a Claesson, Svensson, appunto Ekdal e Forsberg. In avanti la solita coppia Berg-Toivonen.

QUI SVIZZERA

Gli svizzeri sono arrivati un po' in silenzio in Russia, ma finora se la sono cavata egregiamente. In particolare aver fermato un avversario del livello del Brasile è stata l'impresa migliore per gli elvetici, che nel girone hanno chiuso da imbattuti. In generale, le sensazioni sono positive per il loro percorso e, visti i risultati, non potrebbe essere altrimenti.

La migliore notte in terra russa per i rossocrociati è stata però sicuramente quella che ha portato i tre punti ai danni della Serbia, decisivi nell'economia del passaggio del turno. Oggi l'obiettivo è dunque continuare su questa strada candida, seppur contro un avversario complesso.

Occhio però a sottovalutare alcuni dei nomi di grandi esperienza presenti nella rosa degli alpini, magari non dotata di particolare talento ma sicuramente di buon livello. Certo oggi peseranno le assenze dell'ex Juventus Lichtsteiner e di Schar per squalifica, rispettivamente capitano e perno fondamentale della difesa, ma la voglia di fare l'impresa c'è.

Vladimir Petkovic non cambierà il suo 4-2-3-1 nonostante le assenze. In porta il solito Sommer, terzini Lang e Rodriguez con nel mezzo Djourou e Akanji. In mediana, Behrami verrà probabilmente confermato al fianco di Xhaka, con il solito terzetto Shaqiri-Dzemaili-Zuber (quest'ultimo favorito su Embolo) sulla trequarti. Drmic dovrebbe muoversi da punta.

CURIOSITÀ

Nonostante i precedenti nell'ultimo secolo siano 29 fra queste due fazioni, con gli svizzeri in leggero vantaggio per 11 vittorie a 10, nessuno si è svolto durante un Europeo o un Mondiale. D'altronde non si tratta di selezioni con una grandissima tradizione: anche oggi, non tutti i giocatori che scenderanno in campo avranno calcato i campi della Champions League.