Mondiali Russia 2018 - La Svezia vola ai quarti con Forsberg!

La Svezia batte con merito la Svizzera 1-0 grazie al gol di Forsberg al 67' ed approda tra le prime otto del Mondiale.

Come da pronostico è stato una partita fatta di equilibrio. Un primo tempo dove la Svezia ha le occasioni migliori, ma le conclude in maniera molto rivedibile, con la Svizzera che invece fa più gioco, ma Shaqiri predica nel deserto.

Il secondo tempo non decolla fino al 67 quando gli svedesi trovano il vantaggio con Forsberg. La squadra di Petkovic prova l'assalto, ma non riesce a impensierire seriamente Olsen.

La Svezia vola ai quarti e sfiderà la vincente di Colombia ed Inghilterra.

LA PARTITA

Tutti fermi e tutti in attesa nei primi minuti di gioco con le due squadre che si studiano. La Svezia pressa molto alto e difendendo in blocco come al solito sul palleggio degli avversari, con la Svizzera che fatica ad entrare in area. Grande equilibrio a San Pietroburgo, difficile creare pericoli nei primi 25 minuti di gioco.

La prima vera occasione da gol arriva al 28esimo ed è per la Svezia. Dopo un batti e ribatti la palla arriva sui piedi di Berg che tira in porta col sinistro a mezza altezza, ma Sommer, ancora una volta, compie un intervento pazzesco e mantiene il risultato in parità. Al 33esimo Xhaka li risponde con una conclusione dalla distanza. Tiro in porta per parte, ma quello svedese è sicuramente stato più pericoloso.

Al 40esimo Edkal si divora clamorosamente il gol del vantaggio: il mediano, tutto solo in area piccola, sceglie di andare di piede anziché di testa e spara alto! Il primo tempo si conclude sullo 0-0.

https://twitter.com/FIFAWorldCup

La ripresa sembra proprio il copione del primo tempo con la Svizzera che si fa più pericolosa però senza mai riuscire ad essere efficace.

Al 66esimo la Svezia trova il vantaggio con Forsberg che, prima finta col corpo e poi calcia in porta, la sua conclusione viene deviata da Akanji e diventa imparabile per Sommer.

La Svezia mantiene il possesso palla per abbassare di nuovo il ritmo della gara con la Svizzera che non riesce a rompere il muro svedese. Petkovic sostituisce Zuber e Dzemaili, al loro posto dentro Embolo e Seferovic e cambia modulo, ora 4-2-4.

La Svizzera, dopo il gol subito, prova l'assalto: la conclusione più pericolosa arriva sui piedi del neo entrato Embolo, ma Forsberg anticipa Olsen che salva sulla linea e poi spazza l'area.

Andersson si copre ed inserisce due terzini Krafth, al posto di Lustig, e Olsson per Forsberg. Gli elvetici provano il tutto per tutto, ma non riescono mai ad impensierire seriamente Olsen. Gli si sbilanciano troppo e lasciano molte ripartenze alla Svezia, come quella del 94esimo che costa il rosso a Lang.

Finisce così la partita: Svezia ai quarti di finale!!